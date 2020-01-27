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Hastanın sırtındaki şişliğin içinden çıkanlar şoke etti! Kan donduran görüntüler...

Sırtındaki şişliğin içinden çıkanlar doktoru şoke etti! Kan donduran görüntü. Sıra dışı cerrahi operasyonlarla tanınan fenomen doktor Sandra Lee yine yaptı yapacağını. Sırtında bulunan bir şişlik yüzünden kendisine gelen bir hastasının operasyon görüntülerini paylaştı. Ünlü doktor Sandra Lee ve görüntüleri görenler hastanın sırtından çıkanlara inanamadı. İşte o görüntüler...

27.01.2020 20:09 - Son Güncelleme: 27.01.2020 21:08
Sırtındaki şişliğin içinden çıkanlar doktoru şoke etti! Kan donduran görüntüler...

Amerikalı doktoru şoke eden görüntü! Sırtındaki şişlik kan dondurdu.

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Sırtındaki şişliğin içinden çıkanlar doktoru şoke etti! Kan donduran görüntüler...

Sıra dışı cerrahi operasyonlarla tanınan fenomen doktor Sandra Lee yine yaptı yapacağını.

Sırtındaki şişliğin içinden çıkanlar doktoru şoke etti! Kan donduran görüntüler...

Sırtında bulunan bir şişlik yüzünden kendisine gelen bir hastasının operasyon görüntülerini paylaşan Sandra Lee'nin bu videosu milyonlarca kez izlendi.

Sırtındaki şişliğin içinden çıkanlar doktoru şoke etti! Kan donduran görüntüler...

Ünlü doktor Sandra Lee sırtından çıkanlara inanamadı.

Sırtındaki şişliğin içinden çıkanlar doktoru şoke etti! Kan donduran görüntüler...

İşte o görüntüler...

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