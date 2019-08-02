'Güven Bana'da geceye damga vuran olay! Müge Anlı gözyaşlarına hakim olamadı...
ATV'de yayınlanan fenomen bilgi yarışması 'Güven Bana' 6. yeni bölümüyle izleyicisini ekranları başına kilitledi. Ekranların sevilen ismi, güzel sunucu Müge Anlı'nın sunduğu 'Güven Bana'nın son bölümünde duydu dolu anlar yaşandı. Genç yarışmacının annesinin ağladığını gören Müge Anlı gözyaşlarına hakim olamadı. İşte Müge Anlı'nın sunduğu 'Güven Bana' yarışmasında geceye damga vuran, duygu dolu o anlar...
02.08.2019 05:58
- Son Güncelleme: 02.08.2019 21:59
Müge Anlı, Güven Bana ile izleyicileri ekran başına kilitliyor. Sevilen sunucu Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana programı 1 Ağustos tarihinde 6. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İşte Müge Anlı'nın yeni programı Güven Bana'nın yeni bölümü soru ve cevapları...
MÜGE ANLI GÜVEN BANA 6. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
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