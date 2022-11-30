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Göztepe-Altay maçındaki kilit isim ambulans şoförü Anıl Gügercin'in paylaşımları kan dondurdu: Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek

Hafta sonu Göztepe ile Altay arasında oynanan Spor Toto 1. Lig müsabakası olaylar nedeniyle yarım kalmıştı. İzmir derbisinde olayların başlamasına neden olan sis bombası ve işaret fişeğini stada çantasında soktuğu tespit edilen ambulans şoförü Anıl Gügercin'in sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar kan dondurdu. Gügercin'in bir paylaşımında "Sarı kırmızı giyen herkes ölecek" yazdığı görüldü.

30.11.2022 08:33 - Son Güncelleme: 30.11.2022 08:33
Göztepe-Altay maçındaki kilit isim ambulans şoförü Anıl Gügercin’in paylaşımları kan dondurdu: Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek

Spor Toto 1'inci Lig'de Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisi çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki karşılaşmanın 22'nci dakikasından sonra Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atıldı.

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Göztepe-Altay maçındaki kilit isim ambulans şoförü Anıl Gügercin’in paylaşımları kan dondurdu: Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek

Göztepe tribününde bazı taraftarlar yaralandı. Sahaya inen bir Göztepe taraftarı Mehmet Nihat Aygün ise korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı.

Göztepe-Altay maçındaki kilit isim ambulans şoförü Anıl Gügercin’in paylaşımları kan dondurdu: Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek

690 Altay taraftarı, olaylardan 7 saat sonra gece saat 02.00'de stattan güvenlik bir şekilde tahliye edildi.

Göztepe-Altay maçındaki kilit isim ambulans şoförü Anıl Gügercin’in paylaşımları kan dondurdu: Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek

Olaydan sonra gözaltına alınan Mehmet Nihat Aygün, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Göztepe-Altay maçındaki kilit isim ambulans şoförü Anıl Gügercin’in paylaşımları kan dondurdu: Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER
Ambulans şoförleri Anıl Gügercin (25) ile Hakan K.'nın da aralarında bulunduğu 21 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ile Spor Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonla gözaltına alındı.

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