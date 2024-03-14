Görümce görmeyim ömrümce! Böylesi daha görülmedi! Hamide Aktaş için emniyet güçleri harekete geçti

1 Müge Anlı ve Tatlı Sert'te herkesin yüreklerini sızlatan bir olay yaşandı. Geçtiğimiz yıl yaşanan sel felaketi, Fatma Tosun'un hayatını derinden etkiledi. Felaketin ardından eşini ve annesini kaybeden Tosun, yaşadığı acıyla baş etmeye çalışırken, görümcesi Hamide Aktaş'ın ihanetiyle karşı karşıya kaldı.

2 Hamide Aktaş, Fatma Tosun'un çocuklarına ait olan nafakayı ve eşinden kalan kıymetli eşyaları çalıp sevgilisi Şahin'le kaçtı. Evlere temizliğe gittiğini söyleyen Fatma Tosun, çocuklarının eğitim masrafları için biriktirdiğini söylediği yaklaşık 220 bin TL'ye yakın nakit parasını aramak için soluğu Müge Anlı'da aldı.