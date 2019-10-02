Görenler şoke oldu! Dev piton 2 metrelik timsahı yutamayınca...
Yırtıcı hayvanların doğada karşılaşmaları şoke eden görüntülere neden oluyor. Bu anlamda dev pitonun yeni avı ise 2 metrelik timsahtı... Görüntülerin nerede kaydedildiği bilinmiyor. Dev piton karaya çıkan dev timsahı gözüne kestirdi. Dakikalarca verilen amansız mücadeleyi kazanan piton avını yutmaya başladı. Ama unuttuğu bir şey vardı o da.... İşte vahşi doğanın gerçek yüzü... Piton: Afrika'nın ve Asya'nın sulak yerlerinde yaşayan, değişik türleri bulunan, kimilerinin boyu 10 metreyi, çevresi 80 cm.yi bulabilen, çevik ve güçlü, geceleri avlanan, avını vücuduyla sararak öldürüp yutan, pullu ve parlak olan derisi dericil ikte kullanılan, zehirsiz bir yılandır.
Pitonların özellikleri ve türleri nelerdir?
Pitonlar yılan familyasının büyük bireylerinden biridir. Asya, Afrika ve Avusturalya kıtasında çokça görülen bu hayvanların boyu 30 cm'den 9 metrelere kadar uzayabilir. Amerika kıtasında görülmemesine karşın, buradaki insanlar kendi istekleri ile yetiştirmeye başlamışlardır. Amerika kıtasında özellikle Pitonlardan daha büyük Anakonda ve Boğa yılanı görülmektedir. Yavaş hareket eden dev yılan Pitonlar, doğal ortamda domuz, geyik, antilop hatta Timsah bile avlayıp, sindirebilirler. Dişi Pitonlar erkeklerden büyük olur ve yumurtayla ürerler.
Vahşi doğada sayısız yırtıcı hayvan karşılaşmaları yaşandı. Ama en dehşet veren görüntüler piton ile dev timsah arasında geçen o anlardı. Dev piton avını öyle bir yöntemle alt edip yuttu ki görenler dehşete kapıldı. Dev timsahı midesine indiren pitonun hesap edemediği şey ona pahalıya mal oldu. İşte o anlar... Piton, Afrika çöl pitonu, Ağaç pitonu, Avustralya Kaya pitonu, Burma pitonu vb. türleri olan bir yılan familyasıdır. Asya ve Afrika'da yaşar. Zehirsizdir ve dünyanın en uzun yılanlarındandır. Boyu 9 metreye varabilir. Geyik, kemirgen, yaban domuzu, ceylan ve antilop gibi hayvanlarla beslenir.
Vahşi doğada sayısız yırtıcı hayvan karşılaşmaları yaşandı. Ama en dehşet veren görüntüler piton ile dev timsah arasında geçen o anlardı. Dev piton avını öyle bir yöntemle alt edip yuttu ki görenler dehşete kapıldı. Dev timsahı midesine indiren pitonun hesap edemediği şey ona pahalıya mal oldu. İşte o anlar...