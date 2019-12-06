Görenler şoka girdi! Burnundan öyle bir şey çıktı ki... Günlerce kanamayı durduramadı!

Ortaya çıkan o görüntüler izleyenleri adeta şoke etti. Bu anlamda Çin'den gelen bu görüntüler yok artık dedirtecek cinsten. Baş ağrısı ve burun kanaması şikayeti geçen 51 yaşındaki adam soluğu doktorun yanında aldı. Doktor yaşlı adamın burnundan öyle bir şey çıkardı ki sanal alem sallandı. Yaklaşık iki hafta boyunca burnu kanayan ve baş ağrısı çeken adamın burnunda siyah bir kitle gören doktorun operasyonu sonrası bakın neyle karşılaştılar.

Parazit, bir canlıya bağımlı olarak yaşayabilen ve üzerinde yaşadığı canlıya zarar verebilen organizmaya verilen isimdir. (Bazı durumlarda parazit, asalaklık olarak tanımlanır.)

06.12.2019 12:32 - Son Güncelleme: 06.12.2019 12:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





