Görenler şaşkına döndü! Ketçabın bu özelliğini kimse bilmiyor! Arabanıza sürdüğünüz an...

Ketçap, dünyada en çok kullanılan soslardan biridir ve göründüğü kadar basit bir gıda değildir. Ketçap, birçok ülkede yaygın olarak tüketilen bir ürün olmasıyla birlikte farklı kullanım alanlarına sahiptir. İlginç bir geçmişe sahip olan ketçap, çeşitli yiyeceklerle birlikte kullanılarak farklı tatlar oluşturulmasına olanak tanır. Örneğin, Filipinler'de muz kullanılarak daha tatlı bir ketçap elde edilmektedir. Erik, armutlu tatlı hardal, yaban mersini, mango, havuç, elma ve turp gibi farklı bileşenler de bazı bölgelerde ketçap üretiminde kullanılmaktadır.