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Görenler gözlerine inanamadı! Dev piton 2 metrelik timsahı yutamayınca...

Vahşi doğada yırtıcı hayvanların ölümüne karşılaşması görenleri hayrete düşürüyor. Dev pitonun yeni avı 2 metrelik timsahtı... Görüntülerin nerede kaydedildiği bilinmiyor. Dev piton karaya çıkan dev timsahı gözüne kestirdi. Dakikalarca verilen amansız mücadeleyi kazanan piton avını yutmaya başladı. Ama unuttuğu bir şey vardı o da.... İşte vahşi doğanın gerçek yüzü...

15.10.2019 07:22 - Son Güncelleme:
Görenler gözlerine inanamadı! Dev piton 2 metrelik timsahı yutamayınca...

Vahşi doğada sayısız yırtıcı hayvan karşılaşmaları yaşandı. Ama en dehşet veren görüntüler piton ile dev timsah arasında geçen o anlardı. Dev piton avını öyle bir yöntemle alt edip yuttu ki görenler dehşete kapıldı. Dev timsahı midesine indiren pitonun hesap edemediği şey ona pahalıya mal oldu. İşte o anlar...

Görenler gözlerine inanamadı! Dev piton 2 metrelik timsahı yutamayınca...
Görenler gözlerine inanamadı! Dev piton 2 metrelik timsahı yutamayınca...
Görenler gözlerine inanamadı! Dev piton 2 metrelik timsahı yutamayınca...
Görenler gözlerine inanamadı! Dev piton 2 metrelik timsahı yutamayınca...
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