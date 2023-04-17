Gören gözlerine inanamıyor! Evinizde güve olabilir! Bu durumu yaşıyorsanız dikkat! Meğer orda saklanıyorlarmış...

Güve çeşitleri evin ve iş yerlerinin pek çok noktasına larvalarını bırakabilirler. Güvelerin üremek için larvaları genellikle nemli ortamlardaki kıyafetlerin arasında olur. O nedenle kıyafetler, yünlü elbiseler ve kürk çeşitleri nemli ortamlarda tutulmamalıdır.