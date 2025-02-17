Gezegenler buluşuyor! 28 Şubat’ta gezegenlerin hizalanması ne anlama geliyor?

28 Şubat 2025'te, yedi gezegenin gökyüzünde hizalanması bekleniyor. Bilim insanları, gezegen hizalanmalarının genellikle görsel bir olay olduğunu ve Dünya üzerinde doğrudan bir etkisi bulunmadığını belirtiyor. Peki yedi gezegenin sıralanması ne anlama geliyor? İşte merak edilenler…
GEZEGENLERİN HİZALANMASI NEDİR?
Güneş Sistemi'ndeki gezegenler, Güneş'in etrafındaki yörüngelerinde farklı hızlarda hareket eder. En içteki Merkür 88 günde bir tur atarken, Neptün 165 Dünya yılı süren devasa bir yörüngeye sahiptir. Bazen bu gezegenler ekliptik düzlem boyunca hizalanarak Dünya'dan bakıldığında aynı bölgede görünür hale gelir.
28 ŞUBAT'TA GEZEGENLER NASIL SIRALANACAK?
◾ Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn çıplak gözle görülebilecek.
◾ Uranüs ve Neptün'ü görmek için bir teleskop veya dürbün gerekli olacak.
◾ Gezegenler, tam olarak aynı çizgide olmayacak ancak bir yay şeklinde sıralanacak.
GEZEGENLERİN HİZALANMASINDA BİLİMSEL ÖNEM NEDİR?
Bu tür hizalanmalar sadece görsel bir şölen değil, aynı zamanda bilim insanlarına Güneş Sistemi'nin işleyişi, güneş aktivitesi ve uzay keşifleri hakkında önemli veriler sağlayabilir.
🔭 Gözlemciler için fırsat: Astronomlar, gezegenlerin ışık değişimlerini ölçerek dış gezegenlerin atmosferlerini analiz edebilir.
🌞 Güneş etkisi: Bazı araştırmalar, gezegen hizalanmalarının Güneş'teki manyetik döngüler üzerinde küçük ama ölçülebilir etkileri olabileceğini öne sürüyor.
🚀 Uzay görevleri için avantaj: NASA'nın Voyager 2 uzay aracı, 1977'deki benzer bir hizalanmayı kullanarak Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'ü tek bir görevde ziyaret etti.
GEZEGENLERİN SIRALANMASI DÜNYAYA ETKİSİ VAR MI?
🌎 Bilim insanları, gezegen hizalanmalarının doğrudan Dünyaya büyük bir etkisi olmadığını belirtiyor.
🌎 Bazı teorilere göre, hizalanmaların Güneş'in manyetik aktivitelerini ve dolayısıyla Dünya'daki hava olaylarını dolaylı olarak etkileyebileceği düşünülüyor.
GEZEGEN DİZİLİMİ NE ZAMAN GÖRÜLÜR?
🔸 Ocak ayı boyunca Venüs, Satürn, Jüpiter ve Mars gökyüzünde aynı anda izlenebildi. Bu durum Şubat ayında da devam etti. 25 Ocak Cumartesi gecesi, Jüpiter, Satürn, Venüs, Mars, Uranüs ve Neptün gökyüzünde birbirine yakın bir konumdaydı. Benzer şekilde, 21 Ocak gecesi de bu altı gezegen aynı anda gözlemlenebildi.
🔸 Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn, Dünya'dan çıplak gözle görülebilecek kadar parlakken, Uranüs ve Neptün'ü izleyebilmek için teleskop veya dürbün kullanmak gerekiyor.
🔸 28 Şubat'ta, hava koşullarının elverişli olduğu bölgelerde Merkür de gökyüzüne katılacak ve böylece yedi gezegen bir arada izlenebilecek.
🔸 Beş gezegenin bir arada gözlemlenebileceği bir sonraki hizalanma ise 2040 yılında gerçekleşecek.
(Kaynak: Takvim Foto Arşivden alınmıştır.)