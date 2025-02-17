Gezegenler buluşuyor! 28 Şubat’ta gezegenlerin hizalanması ne anlama geliyor?

🌎 Bazı teorilere göre, hizalanmaların Güneş'in manyetik aktivitelerini ve dolayısıyla Dünya'daki hava olaylarını dolaylı olarak etkileyebileceği düşünülüyor.

🔸 Ocak ayı boyunca Venüs, Satürn, Jüpiter ve Mars gökyüzünde aynı anda izlenebildi. Bu durum Şubat ayında da devam etti. 25 Ocak Cumartesi gecesi, Jüpiter, Satürn, Venüs, Mars, Uranüs ve Neptün gökyüzünde birbirine yakın bir konumdaydı. Benzer şekilde, 21 Ocak gecesi de bu altı gezegen aynı anda gözlemlenebildi.

🔸 Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn, Dünya'dan çıplak gözle görülebilecek kadar parlakken, Uranüs ve Neptün'ü izleyebilmek için teleskop veya dürbün kullanmak gerekiyor.

🔸 28 Şubat'ta, hava koşullarının elverişli olduğu bölgelerde Merkür de gökyüzüne katılacak ve böylece yedi gezegen bir arada izlenebilecek.

🔸 Beş gezegenin bir arada gözlemlenebileceği bir sonraki hizalanma ise 2040 yılında gerçekleşecek.