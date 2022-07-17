Fen Bilimleri Dershanesi sahibi Nazmi Arıkan cinayetinde büyük ipucu: Cinayet aleti olduğu düşünülen bıçak yol üstündeki tarlada bulundu

Çiftlik çalışanları, 13 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerine kadar Arıkan ve Eker'i göremeyince şüphelendi. Telefonla da ulaşılamayınca kontrol için çiftlik evine giren çalışanlar, Arıkan ile Eker'in kanlar içerisinde buldu. İhbarla çiftliğe jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Arıkan ve Eker'in çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğünü belirledi.