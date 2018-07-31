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Fazla tüketildiğinde beyni hasta eden besinler!

31 Temmuz 2018 Salı, 17:37:56 Güncelleme: 17:49:56
Fazla tüketildiğinde beyni hasta eden besinler!
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Fazla tüketildiğinde beyni hasta eden besinler!

Hangi metaller beynimizi olumsuz etkiliyor ve hastalıklara davetiye çıkarıyor? Kimler risk altında? Metalleri fark etmeden vücudumuza nasıl alıyoruz? Bu metaller beynimizde nasıl birikiyor? Hangi besinlerden demir, bakır ve çinko alıyoruz? Bu metaller nasıl "ölümcül" hale geliyor? Metallerden korunmanın bir yolu var mı? Son yılların en önemli tartışma konularından biri olan metallerin vücudumuz ve özellikle beynimiz üzerindeki olumsuz etkilerini Diyetisyen Emre Uzun ayrıntılı bir şekilde anlattı. Diyetisyen Emre Uzun'un metal tahribatına karşı iki tarif verdi...

Fazla tüketildiğinde beyni hasta eden besinler!
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Fazla tüketildiğinde beyni hasta eden besinler!

Vücut sağlığımız için demir, bakır ve çinkoya ihtiyaç duyarız. Kalbimiz bu metaller sayesinde düzenli çalışır, diş ve kemik yapımız, kas fonksiyonlarımız, üreme ve dolaşım sistemimiz, hücre gelişimimiz de demir, bakır, çinko gibi mikro besin ögeleriyle sağlıklı çalışır.

Fazla tüketildiğinde beyni hasta eden besinler!
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Fazla tüketildiğinde beyni hasta eden besinler!

Bu metalleri fazla almak ise vücutta toksik etki yaratır ve beynimizi olumsuz etkiler. Önemli olan, doğru metali doğru şekilde ve yeterli miktarda alabilmektir.

Fazla tüketildiğinde beyni hasta eden besinler!
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Fazla tüketildiğinde beyni hasta eden besinler!

DEMİR

Yetişkinlerin günlük demir ihtiyacı 9 mg'dır. Vücutta kırmızı kan hücrelerine rengini veren, oksijen taşınmasını sağlayan ve gerçekte bir protein türü olan hemoglobin içinde yer alır. Hemoglobin düzeyi ile bilişsel işlev arasındaki ilişki ise önemli. Buna göre hemoglobin seviyesi yeterliyse kişi bilişsel testlerde iyi performans gösteriyor.

İşte yüksek miktarda demir bulunduran besinler!

Fazla tüketildiğinde beyni hasta eden besinler!
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Fazla tüketildiğinde beyni hasta eden besinler!

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