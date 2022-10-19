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Evliliğinizi peri masalı gibi yaşayın! Eşinizi yeniden kendinize aşık edin! Eşinizin gözleri sizden başkasını görmeyecek...

Evliliğinizin çok sıkıcı olduğunu eşinizin veya sevgilinizin size eskisi kadar ilgi göstermediğini mi düşünüyorsunuz? İBu yöntemlerle ilişkinizi kurtarabilir çok daha eğlenceli bir birliktelik yaşayabilirsiniz. İşte o tavsiyeler...

takvim.com.tr
19.10.2022 12:20 - Son Güncelleme: 19.10.2022 12:20
Evliliğinizi peri masalı gibi yaşayın! Eşinizi yeniden kendinize aşık edin! Eşinizin gözleri sizden başkasını görmeyecek...

Eşiniz size eskisi kadar ilgi göstermiyor mu? İlişkinizi bu yöntemlerle urtararak ilk günlerinizdeki haline getirebilirsiniz. Birçok yöntemle ilişkilerinizi kurtarıp ilk günkü gibi heyecanlı bir hale getirebilirsiniz. Şimdi sizlere vereceğimiz tavsiyeler ilişkinizi kurtarmanız için çok faydalı olacak. İşte sevgilinizin ve eşinizin gözleri başkasını görmeyecek. İşte evliliğinizi peri masalı gibi yapacak o yöntemler...

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Evliliğinizi peri masalı gibi yaşayın! Eşinizi yeniden kendinize aşık edin! Eşinizin gözleri sizden başkasını görmeyecek...

HER ZAMAN ÇOK YAKIN OLMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ

İlişki sırasında eşinizden uzaklaşıp yakınlaşmanın doğal bir şey olduğunu hatırlayın. Bunu ilişkinin nefes alma şekli olarak düşünebilirsiniz.

Evliliğinizi peri masalı gibi yaşayın! Eşinizi yeniden kendinize aşık edin! Eşinizin gözleri sizden başkasını görmeyecek...

ÇOCUK GİBİ İLGİ BEKLEMEYİN İLGİ ÇEKİN

Eşinizden ilgi beklemeyin, çocuklar ilgi bekler. Bir yetişkin olarak davranın ve duygularınızı ifade edin. Sevilmeyi beklemek yerine sevin, sevginizi boğmadan gösterin.

Evliliğinizi peri masalı gibi yaşayın! Eşinizi yeniden kendinize aşık edin! Eşinizin gözleri sizden başkasını görmeyecek...

ŞİKAYET ETMEYİN

Eşinizi eleştirmekten uzak durun. Onun ilgisizliğinden şikâyet etmek sizinle ilgilenmesini sağlamaz aksine eşinizi sizden uzaklaştırır.

Evliliğinizi peri masalı gibi yaşayın! Eşinizi yeniden kendinize aşık edin! Eşinizin gözleri sizden başkasını görmeyecek...

DOĞAL OLUN

Taktik kullanmayın samimi olun, strateji izlemeyin.

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