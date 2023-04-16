Evinizde güve olabilir! Bu durumu yaşıyorsanız dikkat! Gören gözlerine inanamıyor! Meğer orda saklanıyorlarmış...
Evinizde bir yerlerde bir güve ailesi yaşıyor olabilir. Bu yöntemlerle evinizde güve olup olmadığını anlayabilir ve onları kibarca kovabilirsiniz. İşte güvelerden kurtulmanın yolları...
Güve, kanatlı bir böcek türü olarak bilinmektedir. Güveler çeşitli kumaş, odun ve ya benzeri eşyaların üzerinde barınırlar. Fakat bazı koşullar sağlandığında bu böcek türü evin çeşitli yerlerine yuva yapabilir. Haberiniz olmadan sizlerle yaşıyor olabilirler. Peki, evde güve olduğnu nasıl anlarız? İşte o yöntem...
GÜVE NASIL OLUŞUR?
Güve genellikle ev ve iş yerlerinde barınan canlılar arasında yer alır. Bir tür kanatlı böceklerden olan güve nemli ortamları seven canlılar arasında yer alır. Özellikle uygun bir oda sıcaklığı bulan güve üremeye başlar.
Güve çeşitleri evin ve iş yerlerinin pek çok noktasına larvalarını bırakabilirler. Güvelerin üremek için larvaları genellikle nemli ortamlardaki kıyafetlerin arasında olur. O nedenle kıyafetler, yünlü elbiseler ve kürk çeşitleri nemli ortamlarda tutulmamalıdır.