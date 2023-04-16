Evinizde güve olabilir! Bu durumu yaşıyorsanız dikkat! Gören gözlerine inanamıyor! Meğer orda saklanıyorlarmış...

Güve, kanatlı bir böcek türü olarak bilinmektedir. Güveler çeşitli kumaş, odun ve ya benzeri eşyaların üzerinde barınırlar. Fakat bazı koşullar sağlandığında bu böcek türü evin çeşitli yerlerine yuva yapabilir. Haberiniz olmadan sizlerle yaşıyor olabilirler. Peki, evde güve olduğnu nasıl anlarız? İşte o yöntem...