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Eski Türkiye'den ve İstanbul'dan ilk kez göreceğiniz nostaljik fotoğraflar

İstanbul'dan ve Türkiye'nin dört bir yanından yıllar önce çekilen fotoğraflar görenleri hayrete düşürüyor. Türkiye'nin önlenemez değişimini kanıtlayan bu nostaljik fotoğraflar geçmiş yaşamları adeta gözler önüne seriyor. Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'un eski hali bunun en büyük kanıtı niteliğinde. İşte eski Türkiye ve İstanbul fotoğrafları...

16.05.2019 18:45 - Son Güncelleme: 16.05.2019 18:45
Eski Türkiye'den ve İstanbul'dan ilk kez göreceğiniz nostaljik fotoğraflar

TANIMAK İMKANSIZ

Çevremizden ve büyüklerimiz sıklıkla duyarız başta İstanbul olmak üzere, Türkiye'nin ne kadar çok değiştiğini. Tarihin tozlu sayfalarından çıkan bu fotoğraflar bu sözlerin ne kadar haklı olduğunu kanıtlar nitelikte. Türkiye'nin dört bir yanında dolaşsanız bile bu yerleri tanımak oldukça imkansız. Bunun en iyi örneği ise İstanbul İşte eski Türkiye ve İstanbul fotoğrafları.

Rumeli Hisarı.

Eski Türkiye'den ve İstanbul'dan ilk kez göreceğiniz nostaljik fotoğraflar

İstanbul'da taksi şoförleri.

Eski Türkiye'den ve İstanbul'dan ilk kez göreceğiniz nostaljik fotoğraflar

80 sene önce Beyoğlu

Eski Türkiye'den ve İstanbul'dan ilk kez göreceğiniz nostaljik fotoğraflar

Taksim Meydanı, 1968

Eski Türkiye'den ve İstanbul'dan ilk kez göreceğiniz nostaljik fotoğraflar

Kozyatağı

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