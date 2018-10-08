Eski Türkiye'den nostaljik fotoğraflar

Yıllar önce Türkiye'nin dört bir yanında çekilen fotoğraflar görenleri hayrete düşürüyor. Türkiye'nin önlenemez değişimini kanıtlayan bu fotoğraflara bakmamak imkansız. İşte eski Türkiye fotoğrafları.

8 Ekim 2018 Pazartesi, 11:24:16 Güncelleme: 12:39:38
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Eski Türkiyeden nostaljik fotoğraflar

TANIMAK İMKANSIZ

Büyüklerimizden hep duyarız başta İstanbul olmak üzere, Türkiye'nin ne kadar çok değiştiğini. Tarihin tozlu sayfalarından çıkan bu fotoğraflar bu sözlerin ne kadar haklı olduğunu gösterir nitelikte. Türkiye'nin dört bir yanında dolaşsanız bile bu yerleri tanımak oldukça imkansız. İşte eski Türkiye fotoğrafları.

1931 Tramvay Biletçisi Elektrikler kesildiği için hareket edemeyen tramvayın biletçisi, elektriklerin gelmesini beklerken.

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Eski Türkiyeden nostaljik fotoğraflar

1960 Balıkesir İmam-Hatip OkuluBalıkesir İmam-Hatip okulundaki öğretmenler.

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Eski Türkiyeden nostaljik fotoğraflar

1969 Metin OktayTaçsız Kral Metin Oktay, 1968-1969 sezonunun gol kralı olmuş ve krallık tacını takmıştır. Galatasaray o sezonu şampiyon olarak tamamlamıştır. Eskişehirspor ikinci, Beşiktaş üçüncü, Fenerbahçe ise dördüncü olmuştur.

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Eski Türkiyeden nostaljik fotoğraflar

1970'ler Süleyman Demirel

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Eski Türkiyeden nostaljik fotoğraflar

1980'ler 12 Eylül Darbesi sonrası12 yaşında Ahmet isimli bir çocuk.

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