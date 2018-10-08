Eski Türkiyeden nostaljik fotoğraflar

Eski Türkiye'den nostaljik fotoğraflar
Yıllar önce Türkiye'nin dört bir yanında çekilen fotoğraflar görenleri hayrete düşürüyor. Türkiye'nin önlenemez değişimini kanıtlayan bu fotoğraflara bakmamak imkansız. İşte eski Türkiye fotoğrafları.
8 Ekim 2018 Pazartesi, 11:24:16 Güncelleme: 12:39:38
TANIMAK İMKANSIZ
Büyüklerimizden hep duyarız başta İstanbul olmak üzere, Türkiye'nin ne kadar çok değiştiğini. Tarihin tozlu sayfalarından çıkan bu fotoğraflar bu sözlerin ne kadar haklı olduğunu gösterir nitelikte. Türkiye'nin dört bir yanında dolaşsanız bile bu yerleri tanımak oldukça imkansız. İşte eski Türkiye fotoğrafları.
1931 Tramvay Biletçisi Elektrikler kesildiği için hareket edemeyen tramvayın biletçisi, elektriklerin gelmesini beklerken.
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