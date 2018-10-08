Eski İstanbul'dan nostaljik fotoğraflar

Yıllar önce İstanbul'un dört bir yanında çekilen fotoğraflar görenleri hayrete düşürüyor. İstanbul'un önlenemez değişimini kanıtlayan bu fotoğraflara bakmamak imkansız...

8 Ekim 2018 Pazartesi, 11:24:16 Güncelleme: 12:22:21
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Eski İstanbuldan nostaljik fotoğraflar

TANIMAK İMKANSIZ

Büyüklerimizden hep duyarız İstanbul'un ne kadar çok değiştiğini. Tarihin tozlu sayfalarından çıkan bu fotoğraflar bu sözlerin ne kadar haklı olduğunu gösterir nitelikte. İstanbul'un dört bir yanında dolaşsanız bile bu yerleri tanımak oldukça imkansız. İşte eski İstanbul fotoğrafları.

Üzerine İstanbul Radyosu ve birçok otel inşa edilmeden önce Elmadağ Surp Agop Mezarlığı böyle görünüyordu

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Eski İstanbuldan nostaljik fotoğraflar

İşgal yıllarında Galata Kulesi'nin üzerine dikilen barakadan İstanbul'u gözetleyen İngiliz askerleri

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Eski İstanbuldan nostaljik fotoğraflar

O zamanlar şehrin en yüksek noktası olan Galata Kulesi'ne şehri gözetlemek için dikilen baraka

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Eski İstanbuldan nostaljik fotoğraflar

Günümüzde yerinde Unkapanı SSK Binası'nın olduğu alanda eskiden Henri Prost'un İstanbul planları gereği yıktırılan Sekbanbaşı Mescidi vardı.

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Eski İstanbuldan nostaljik fotoğraflar

12 Eylül darbesi sonrası İstiklal Caddesi tam da böyle görünüyordu.

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