Eski İstanbuldan nostaljik fotoğraflar

Eski İstanbul'dan nostaljik fotoğraflar
Yıllar önce İstanbul'un dört bir yanında çekilen fotoğraflar görenleri hayrete düşürüyor. İstanbul'un önlenemez değişimini kanıtlayan bu fotoğraflara bakmamak imkansız...
8 Ekim 2018 Pazartesi, 11:24:16 Güncelleme: 12:22:21
TANIMAK İMKANSIZ
Büyüklerimizden hep duyarız İstanbul'un ne kadar çok değiştiğini. Tarihin tozlu sayfalarından çıkan bu fotoğraflar bu sözlerin ne kadar haklı olduğunu gösterir nitelikte. İstanbul'un dört bir yanında dolaşsanız bile bu yerleri tanımak oldukça imkansız. İşte eski İstanbul fotoğrafları.
Üzerine İstanbul Radyosu ve birçok otel inşa edilmeden önce Elmadağ Surp Agop Mezarlığı böyle görünüyordu
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