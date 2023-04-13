Erzurum'da vahşet! Annesini öldürüp, babasını yaraladı
Erzurum'da vahşet yaşandı. Ahmet Yavuz Köşebent isimli şahıs birlikte yaşadığı annesini öldürüp, babasını ağır yaraladı. Köşebent yaralı olarak yakalandı.
13.04.2023 16:03 - Son Güncelleme: 13.04.2023 16:03
Erzurum'da birlikte yaşadığı annesini öldürüp, babasını ağır yaralayan Ahmet Yavuz Köşebent (25), yaralı olarak yakalanıp, hastaneye kaldırıldı.
Özçağrı Apartmanı C Blok 1'inci katta yaşayan Ahmet Yavuz Köşebent, henüz bilinmeyen bir sebeple annesi Serpil (57) ve babası Nevzat Köşebent (62) ile tartıştı.