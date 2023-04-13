RAMAZAN İMSAKİYE
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Erzurum'da vahşet! Annesini öldürüp, babasını yaraladı

Erzurum'da vahşet yaşandı. Ahmet Yavuz Köşebent isimli şahıs birlikte yaşadığı annesini öldürüp, babasını ağır yaraladı. Köşebent yaralı olarak yakalandı.

13.04.2023 16:03 - Son Güncelleme: 13.04.2023 16:03
Erzurum’da vahşet! Annesini öldürüp, babasını yaraladı

Erzurum'da birlikte yaşadığı annesini öldürüp, babasını ağır yaralayan Ahmet Yavuz Köşebent (25), yaralı olarak yakalanıp, hastaneye kaldırıldı.

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Erzurum’da vahşet! Annesini öldürüp, babasını yaraladı

Olay, saat 10.00 sıralarında merkez Aziziye ilçesine bağlı Dadaşkent semtinde meydana geldi.

Erzurum’da vahşet! Annesini öldürüp, babasını yaraladı

Özçağrı Apartmanı C Blok 1'inci katta yaşayan Ahmet Yavuz Köşebent, henüz bilinmeyen bir sebeple annesi Serpil (57) ve babası Nevzat Köşebent (62) ile tartıştı.

Erzurum’da vahşet! Annesini öldürüp, babasını yaraladı

Ahmet Yavuz Köşebent, mutfaktan aldığı bıçakla anne ve babasına saldırdı.

Erzurum’da vahşet! Annesini öldürüp, babasını yaraladı

Oğlunun bıçak darbesiyle Serpil Köşebent hayatını kaybederken, baba oğluyla bir süre arbede yaşadı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralı olarak evden kaçan baba, karşı komşusunun evine sığındı.

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