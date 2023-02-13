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Enkazdan çıkanların İSİM LİSTESİ! Deprem enkazından sağ çıkan kaç kişi var, isimleri neler? 13 Şubat enkazdan en son çıkarılanlar kimler?

Enkazdan çıkarılanların isim listesi hakkında aramalar hız kazandı. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 10 ilde binlerce bina yıkıldı. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, ve Hatay'da enkaz altında kalan binlerce vatandaş aramızdan ayrıldı. Öte yandan enkazandan sağ çıkarılanlar da merak ediliyor. Peki, Deprem enkazından sağ çıkan kaç kişi var, isimleri neler? 13 Şubat enkazdan en son çıkarılanlar kimler? İşte detaylar...

takvim.com.tr
13.02.2023 15:21 - Son Güncelleme: 13.02.2023 15:46
Enkazdan çıkanların İSİM LİSTESİ! Deprem enkazından sağ çıkan kaç kişi var, isimleri neler? 13 Şubat enkazdan en son çıkarılanlar kimler?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Vatandaşlar arama motorlarında enkazdan sağ çıkanların listesini araştırmaya başladı. Hayata yeniden tutunan bazı vatandaşların isimleri şöyle sıralandı...

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Enkazdan çıkanların İSİM LİSTESİ! Deprem enkazından sağ çıkan kaç kişi var, isimleri neler? 13 Şubat enkazdan en son çıkarılanlar kimler?

Deprem enkazlarından sağ çıkan bazı vatandaşların isimleri belli oldu: İşte mucize listesinde yer alan o isimler...

Enkazdan çıkanların İSİM LİSTESİ! Deprem enkazından sağ çıkan kaç kişi var, isimleri neler? 13 Şubat enkazdan en son çıkarılanlar kimler?

İrem Bağrıaçık: Hatay'ın Belen ilçesinde 7 yaşındaki İrem Bağrıaçık, depremde yıkılan bir binanın enkazından 131 saat sonra kurtarıldı.

Ümit Gülçiçek: Antakya'da, depremin 130'uncu saatinde 60'lı yaşlardaki Ümit Gülçiçek enkazdan sağ çıkarıldı.

Enkazdan çıkanların İSİM LİSTESİ! Deprem enkazından sağ çıkan kaç kişi var, isimleri neler? 13 Şubat enkazdan en son çıkarılanlar kimler?

Aliye Dağlı: Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay Antakya'da, depremin 133'üncü saatinde 2 yaşındaki Aliye Dağlı enkazdan sağ çıkarıldı.

Şengül Karabacak: Sezai Karabacak: İslahiye'de 132. saatte 4 yaşındaki Şengül Karabacak ve baba Sezai Karabacak enkaz altından kurtarıldı.

Enkazdan çıkanların İSİM LİSTESİ! Deprem enkazından sağ çıkan kaç kişi var, isimleri neler? 13 Şubat enkazdan en son çıkarılanlar kimler?

Yusuf Şahin: Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Mustafa Kemal Mahallesi 597 Sokak'ta yer alan Melek Apartmanı'nın enkazından Yusuf Şahin'i kurtardı.

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