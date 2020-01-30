En az 10 bin 229 TL maaş verilecek! Almanya işçi alımı ve İŞKUR üzerinden başvuru şartları açıklandı
En az 10 bin 229 TL maaş verilecek! Almanya işçi alımı oldukça merak ediliyor. Yurt içinde büyük istihdam sağlayan İŞKUR 2020 yılında yurt dışına da işçi gönderecek. Almanya'da birçok meslekte işçi açığı bulunuyor. Nitelikli iş gücü takviyesi yapacak Almanya'ya Türkiye'den de personel gönderilecek. Almanya'da çalışacak vatandaşlar en az 1557 euro asgari ücret kazanacak. Euro kuru TL olarak baz alındığında 10 bin 229 TL kazanç elde edilecek. En az 10 bin TL maaş kazanma fırsatı olan Almanya işçi alımına büyük ilgi var. Almanya'da personel olarak çalışmak için belli şartlar aranıyor. Peki, Almanya işçi alımı için Almanca bilmek şart mı? İŞKUR Almanya işçi alım şartları neler? İşte İŞKUR Almanya personel alım şartları ve detaylar...
Türkiye'de binlerce kişi yurt dışında çalışmak için fırsat kolluyor. Yurt dışı iş ilanları büyük ilgi görürken, özellikle Almanya'da çok sayıda Türk çalışan olması nedeniyle ilanlar daha büyük ilgi görüyor. Almanya, Türkiye'den bazı meslekleri yerine getirmesi için personel alımı yapacak. Almanya'da çalışmak isteyen vatandaşlar İŞKUR üzerinden müracaat yapacak. Almanya'da çalışacak personeller en az 1557 Euro kazanacak. Bu da TL olarak 10 bin 229 TL demek. Peki, İŞKUR Almanya işçi alım şartları neler? İşte detaylar...
EN AZ 10 BİN 229 TL KAZANÇ
Almanya'ya gidecek olan vatandaşlar sigortalı olarak en az asgari ücret kazancı ile çalışacak. Almanya'da mevcut asgari ücret 1557 Euro olarak biliniyor. Almanya'da çalışacak bir Türk personelin TL olarak kazancı 10 bin 229 TL'ye tekabül ediyor. Kur arttıkça TL karşılığı da artıyor.
İŞKUR ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da kalifiye iş gücü açığını AB dışı ülkelerden kapatacak yeni yasanın yürürlüğe girmesi öncesinde devlet yetkilileri çalışmalarını hızlandırdı. Berlin yönetimi 1 Mart 2020'de resmiyet kazanacak yasayla alakalı Avrupa Birliği (AB) haricinde özellikle sağlık alanındaki iş gücü açığını kapatması için Filipinler ve Meksika ile kapsamlı anlaşmalar yapmıştı.