Eldiven atkı kaşkol bere ne varsa portmantoda hazır tutun. Kış asıl yüzünü şimdi gösterecek. Bir sıcak bir soğuk derken... Lapa lapa kar yağacak. 81 ilde yaşayan vatandaşlar havaların soğumasıyla birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamalarına odaklandı. Son olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda pazar gününden itibaren ülkemizin birçok bölgesinde yağışlı hava ve kar yağışı görülecek. Onlarca şehir için sarı kodlu uyarı yapıldı.