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Haberler Yaşam EL ÇİZGİLERİNİZ kaderinizi ortaya koyuyor! Aşk, para, kariyer, şans, başarı, mutluluk hepsi orda yatıyor. Hemen elinizi kontrol edin!

EL ÇİZGİLERİNİZ kaderinizi ortaya koyuyor! Aşk, para, kariyer, şans, başarı, mutluluk hepsi orda yatıyor. Hemen elinizi kontrol edin!

El çizgileri kişinin genetik yapısına, yaşam tarzına ve diğer faktörlere bağlı olarak oluşuyor. Bazıları bu çizgilerin kişinin karakteri ve gelecekteki kaderi hakkında bilgi verdiğine inanırken diğerleri bunun tamamen bir hurafe olduğunu düşünüyor. Eldeki çizgilerin kişinin aşk hayatı hakkında ipuçları verdiği bir inanca dayanıyor. Ancak bu inanç bilimsel olarak desteklenmeyen bir şeydir ve birçok insan tarafından şüpheyle karşılanıyor. İşte elinizdeki çizgilere göre geleceğiniz...

takvim.com.tr
10.03.2023 12:43 - Son Güncelleme: 10.03.2023 12:43
EL ÇİZGİLERİNİZ kaderinizi ortaya koyuyor! Aşk, para, kariyer, şans, başarı, mutluluk hepsi orda yatıyor. Hemen elinizi kontrol edin!

Aşk hayatı hakkında ipuçları eldeki çizgilerden ziyade kişinin kendine ve başkalarına karşı olan davranışları, iletişim becerileri, tercihleri ve deneyimleri gibi faktörlere dayanıyor. Bu nedenle el çizgileri aşk hakkında kesin bir bilgi sağlamazlar.

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EL ÇİZGİLERİNİZ kaderinizi ortaya koyuyor! Aşk, para, kariyer, şans, başarı, mutluluk hepsi orda yatıyor. Hemen elinizi kontrol edin!

ÇİZGİNİN UZUNLUĞU

Çizgi ne kadar uzunsa, romantik ilişkinin o kadar yoğun ve kalıcı olduğuna inanılır.

ÇİZGİNİN DERİNLİĞİ

Derin bir çizgi genellikle partnerle derin bir duygusal bağın işareti olarak yorumlanır.

EL ÇİZGİLERİNİZ kaderinizi ortaya koyuyor! Aşk, para, kariyer, şans, başarı, mutluluk hepsi orda yatıyor. Hemen elinizi kontrol edin!

ÇİZGİNİN ŞEKLİ

Eğri bir çizgi, mutlu ve tatmin edici bir aşk hayatının iyi bir işareti olarak kabul edilirken, düz bir çizgi, duygu veya romantizm eksikliğini gösterebilir.

ÇİZGİNİN KONUMU

Avuç içinde yüksekte, küçük parmağa yakın bir çizgi, tutkulu ve yoğun bir aşk ilişkisini gösterir. Bu çizgiler aslında küçük parmağın alt kısmı ile kalp çizgisi arasında, elin kenarından avuç içine giren küçük kırışıklıklardır.

EL ÇİZGİLERİNİZ kaderinizi ortaya koyuyor! Aşk, para, kariyer, şans, başarı, mutluluk hepsi orda yatıyor. Hemen elinizi kontrol edin!

BİR VEYA DAHA FAZLA ÇİZGİNİN ANLAMI

Güçlü bir aşk çizgisi varsa, evlilik tipi güçlü bir ilişki olduğu anlamına gelir. Bu aynı zamanda kişinin güçlü bir aşk ilişkisi arzuladığı, ancak bu ilişkiyi elde edemediği takdirde başka bir ilişki arayışına gireceği anlamına gelir.

EL ÇİZGİLERİNİZ kaderinizi ortaya koyuyor! Aşk, para, kariyer, şans, başarı, mutluluk hepsi orda yatıyor. Hemen elinizi kontrol edin!

İki aşk çizgisi, çoklu ilişki olasılığını gösterir. Bir ilişkiden memnun değilse, başka bir ilişki kurmaktan çekinmeyecektir.

İkiden fazla çizgi olduğunda, bazılarının güçlü, bazılarının ise zayıf olması muhtemeldir.

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