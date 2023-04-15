Ehliyeti olanlar mutlaka yaptırsın! Son tarihi kaçırana büyük para cezası var! O tarihe kadar kesin yaptırmalısınız!
Türkiye'de 1 Ocak 2016 tarihinden bu yana yeni tip sürücü belgesi kullanılıyor. Gelen son bilgilere göre milyonlarca kişi yeni tip sürücü belgesine geçiş yaptı. Öte yandan kimlik ve ehliyetini o tarihe kadar değiştirmeyenleri ilgilendiren haber geldi. Milyonlarca şoförü ve ehliyet sahibini ilgilendiren ehliyet yenileme işlemi için son tarih duyuruldu. Eski tip ehliyet ve kimliğinizi son değiştirme tarihinden sonra değiştirmeniz gerekiyor. Aksi halde trafikte eski tip ehliyetle araç kullananlara cezai yaptırım uygulanacak.
15.04.2023 16:32 - Son Güncelleme: 15.04.2023 16:32
Ehliyeti olanlar mutlaka yaptırsın. Son tarihi kaçırana büyük para cezası var. O tarihe kadar kesin yaptırmalısınız. Yeni tip sürücü belgesi 1 Ocak 2016 tarihinden bu yana Türkiye'de kullanılıyor. Yeni tip sürücü belgesi, önceki ehliyetlere göre daha güvenli ve işlevsel olmasıyla biliniyor. Eski kimlik ve ehliyeti değiştirmek için son tarih paylaşıldı. Bu tarihi kaçırıp eski ehliyetini kullanmaya devam edenlere ise para cezası kesilecek.
31 ARALIK SON TARİH
Ehliyetini yenilemek isteyenlerin için son başvuru tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar eski ehliyet kullanabilirsiniz.