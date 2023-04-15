RAMAZAN İMSAKİYE
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Ehliyeti olanlar mutlaka yaptırsın! Son tarihi kaçırana büyük para cezası var! O tarihe kadar kesin yaptırmalısınız!

Türkiye'de 1 Ocak 2016 tarihinden bu yana yeni tip sürücü belgesi kullanılıyor. Gelen son bilgilere göre milyonlarca kişi yeni tip sürücü belgesine geçiş yaptı. Öte yandan kimlik ve ehliyetini o tarihe kadar değiştirmeyenleri ilgilendiren haber geldi. Milyonlarca şoförü ve ehliyet sahibini ilgilendiren ehliyet yenileme işlemi için son tarih duyuruldu. Eski tip ehliyet ve kimliğinizi son değiştirme tarihinden sonra değiştirmeniz gerekiyor. Aksi halde trafikte eski tip ehliyetle araç kullananlara cezai yaptırım uygulanacak.

15.04.2023 16:32 - Son Güncelleme: 15.04.2023 16:32
Ehliyeti olanlar mutlaka yaptırsın! Son tarihi kaçırana büyük para cezası var! O tarihe kadar kesin yaptırmalısınız!

Ehliyeti olanlar mutlaka yaptırsın. Son tarihi kaçırana büyük para cezası var. O tarihe kadar kesin yaptırmalısınız. Yeni tip sürücü belgesi 1 Ocak 2016 tarihinden bu yana Türkiye'de kullanılıyor. Yeni tip sürücü belgesi, önceki ehliyetlere göre daha güvenli ve işlevsel olmasıyla biliniyor. Eski kimlik ve ehliyeti değiştirmek için son tarih paylaşıldı. Bu tarihi kaçırıp eski ehliyetini kullanmaya devam edenlere ise para cezası kesilecek.

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Ehliyeti olanlar mutlaka yaptırsın! Son tarihi kaçırana büyük para cezası var! O tarihe kadar kesin yaptırmalısınız!

31 ARALIK SON TARİH

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin için son başvuru tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar eski ehliyet kullanabilirsiniz.

Ehliyeti olanlar mutlaka yaptırsın! Son tarihi kaçırana büyük para cezası var! O tarihe kadar kesin yaptırmalısınız!

2024 sonundan sonra eski ehliyetle araç kullananlara para cezası kesilecek.

Ehliyeti olanlar mutlaka yaptırsın! Son tarihi kaçırana büyük para cezası var! O tarihe kadar kesin yaptırmalısınız!

EHLİYET DEĞİŞTİRME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Yeni tip sürücü belgesi için ALO 199, "ALO 199 Mobil Uygulama" veya "nvi.gov.tr" adresinden randevu alınabileceği gibi, nüfus müdürlüklerinden de randevu alınarak gerekli belgeler ile başvurular alınabilir.

Ehliyeti olanlar mutlaka yaptırsın! Son tarihi kaçırana büyük para cezası var! O tarihe kadar kesin yaptırmalısınız!

Ehliyet değişimi için gerekli belgeler şunlardır:

SON DAKİKA