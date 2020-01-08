Eğer bunu yaparsanız! Limonu mikrodalgada 15-20 saniye ısıtırsanız...
Limonu mikrodalgada 15-20 saniye ısıtırsanız... Bu bilgiler hayatınızı kurtarıyor. Günlük hayatta bazı hayat kurtaran bilgiler vardır. Bunlardan biri de limon! Evet yanlış duymadınız limon ile neler yapabilirsiniz? Bu pratik bilgiler günlük yaşantımızı kolaylaştıracak cinsten. Limonu mikrodalga fırında 15-20 saniye ısıtmanız halinde ortaya çıkan tabloya inanamayacaksınız... Takvim.com.tr'de sizin için önemli ipuçlarını verdik.
08.01.2020 17:20
- Son Güncelleme: 08.01.2020 17:20
Öyle buluşlar var ki kimi gerçekten de insanlığın yararına. Evinizde var olan küçük eşyalarla siz de harikalar yaratabilir, günlük yaşantınızda kolaylık sağlayabilirsiniz. İşte gündelik sorunlarınıza en pratik çözümler...
Domateslerin çabuk çürümesini önlemek için koparılan kısımlarının aşağıda kalması gerekir. Bu sayede domatesin koparıldığı yerden nem ve hava girişi engellenmiş olur. Ayrıca domatesler oda sıcaklığında buzdolabında olduğundan daha uzun süre dayanır.
Açılmayan kavanoz kapağını sıcak suyun altına tutarsanız metal genleşir ve kavanozu kolayca açabilirsiniz.
Tencerenin başında beklemek istemediğiniz zamanlarda taşmasını önlemek için tahta bir kaşığı tencerenin üzerine yatay şekilde yerleştirebilirsiniz.
Yeşil bir muzu sarıya veya çok sert bir şeftaliyi biraz daha yumuşak hale getirmek için tek ihtiyacınız kağıt bir torba. Meyveler kağıt torba içerisinde saklandığında içeriğindeki etilen gazı ile tepkimeye girer ve daha hızlı olgunlaşır.