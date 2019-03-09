Dünyanın en ilginç insanları görenleri hayrete düşürüyor
Bu insanları gördüğünüzde halinize şükredeceksiniz. Kimisi kendini Hz.İsa sanıyor, kimisi yıllardır kolunu aşağıya indiremiyor. Dünyanın en ilginç insanları yaptıklarıyla ve söyledikleriyle görenleri hayrete düşürüyor. İşte dünyanın birbirinden ilginç insanları.
09.03.2019 16:10
- Son Güncelleme: 09.03.2019 16:13
Biz mi normaliz yoksa onlar mı? Dünyanın birbirinden garip insanları gerek fiziksel özellikleri, gerek tavıları ile tüm dünyayı hayrete düşürüyor. İşte dünyanın en ilginç insanları.
Ella Harper olarak da bilinen "Deve Girl" Ella, bacakları geriye eğik olarak doğdu.Ella, 1870 ile 1921 arasında yaşadı.
DİĞER GALERİLER