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Dünyanın en ilginç insanları görenleri hayrete düşürüyor

Bu insanları gördüğünüzde halinize şükredeceksiniz. Kimisi kendini Hz.İsa sanıyor, kimisi yıllardır kolunu aşağıya indiremiyor. Dünyanın en ilginç insanları yaptıklarıyla ve söyledikleriyle görenleri hayrete düşürüyor. İşte dünyanın birbirinden ilginç insanları.

09.03.2019 16:10 - Son Güncelleme: 09.03.2019 16:13
Dünyanın en ilginç insanları görenleri hayrete düşürüyor

Biz mi normaliz yoksa onlar mı? Dünyanın birbirinden garip insanları gerek fiziksel özellikleri, gerek tavıları ile tüm dünyayı hayrete düşürüyor. İşte dünyanın en ilginç insanları.

Ella Harper olarak da bilinen "Deve Girl" Ella, bacakları geriye eğik olarak doğdu.Ella, 1870 ile 1921 arasında yaşadı.

Dünyanın en ilginç insanları görenleri hayrete düşürüyor

Ella, hayatı boyunca bir haftada 200 dolar kazandığı bir sirkte çalıştı.

Dünyanın en ilginç insanları görenleri hayrete düşürüyor
Dünyanın en ilginç insanları görenleri hayrete düşürüyor

Fannie Mills, olarak da bilinen "Ohio Big Foot Girl."

Dünyanın en ilginç insanları görenleri hayrete düşürüyor

Fannie, ayakları anormal büyümeye neden olan Milroy Hastalığı olarak bilinen bir durumu vardı.

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