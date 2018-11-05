DÜNYANIN EN GÜZEL KADINLARI HANGİ ÜLKEDE?

Herkesin kendine göre bir güzelliği var. Ama güzelliğin karakterize edildiği günümüzde, güzellik kıyaslanmadan geçilmiyor. Genellikle bu kıyaslanmalarında hedefi kadınlar oluyor. The Top Tens adlı bir sitede verilen oylarla dünyanın en güzel kadınları hangi ülkede belirlendi. Peki dünyanın en güzel kadınları hangi ülkede? Listede Türkiye kaçıncı?

ZİRVE İSVEÇ'İN AMA...

Listenin tepesinde İsveç yer alıyor. Ama bizi ilgilendiren Türkiye'nin kaçıncı sırada olduğu veya listede olup olmadığı...