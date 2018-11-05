Dünyanın en güzel kadınları hangi ülkede?
Dünyanın en güzel kadınları hangi ülkede? Oylama mantığıyla işleyen bir sitede verile oylarla dünyanın en güzel kadınları hangi ülkede belli oldu. Peki dünyanın en güzel kadınları hangi ülkede? Türkiye listede yer aldı mı, aldıysa kaçıncı sırada? İşte dünyanın en güzel kadınları listesi.
5 Kasım 2018 Pazartesi, 10:10:09 Güncelleme: 10:36:21
DÜNYANIN EN GÜZEL KADINLARI HANGİ ÜLKEDE?
Herkesin kendine göre bir güzelliği var. Ama güzelliğin karakterize edildiği günümüzde, güzellik kıyaslanmadan geçilmiyor. Genellikle bu kıyaslanmalarında hedefi kadınlar oluyor. The Top Tens adlı bir sitede verilen oylarla dünyanın en güzel kadınları hangi ülkede belirlendi. Peki dünyanın en güzel kadınları hangi ülkede? Listede Türkiye kaçıncı?
ZİRVE İSVEÇ'İN AMA...
Listenin tepesinde İsveç yer alıyor. Ama bizi ilgilendiren Türkiye'nin kaçıncı sırada olduğu veya listede olup olmadığı...
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