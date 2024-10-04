Dünyanın en güzel 100 şehri: Türkiye’den o iller listede...

Londra merkezli pazar araştırma kuruluşu Euromonitor dünyanın en prestijli 100 şehrini belirledi. Listede Türkiye'den üç şehir yer alırken şehirlerin ekonomik ve ticari performansları, turizm olanakları, altyapıları, sağlık ve güvenlik durumları gibi birçok kriter göz önünde bulunduruldu.
İstanbul 23. sırada
Endekse göre İstanbul listede 23'üncü sırada yer alırken Antalya 57., Muğla ise 93'üncü sırada yer aldı. Ayrıca İstanbul 20.2 milyon uluslararası varışla dünyanın en popüler yabancı destinasyonu olarak tanıtıldı.