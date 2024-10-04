Dünyanın en güzel 100 şehri: Türkiye’den o iller listede...

Londra merkezli pazar araştırma kuruluşu Euromonitor dünyanın en prestijli 100 şehrini belirledi. Listede Türkiye'den üç şehir yer alırken şehirlerin ekonomik ve ticari performansları, turizm olanakları, altyapıları, sağlık ve güvenlik durumları gibi birçok kriter göz önünde bulunduruldu.