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Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: 2024'te Türkiye 7 basamak birden yükseldi!

Seyahat özgürlüğü, küreselleşen dünyada giderek daha değerli hale geliyor. Bu özgürlük, elimizdeki pasaportun gücüne göre şekilleniyor. Henley & Partners tarafından yayınlanan ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) verilerini kullanan Pasaport Endeksi, ülkelerin pasaportlarının gücünü gözler önüne seren çarpıcı bir tablo sundu. Geçtiğimiz yıl 52. sırada yer alan Türkiye bu sene önemli gelişme kaydederek basamak atladı. Peki, dünyanın en güçlü pasaportları hangileri? Türkiye kaçıncı sıraya yükseldi? İşte merak edilen o liste...

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 10:24 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 11:00
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: 2024’te Türkiye 7 basamak birden yükseldi! 1

2024 yılı için dünyanın en güçlü pasaportları sıralaması büyük bir merakla bekleniyordu ve nihayet açıklandı. Türk pasaportu, geçen yıla göre büyük bir sıçrama yaparak 7 basamak yükseldi. Bu yükseliş, Türk pasaportunun son 10 yıldaki en iyi performansını işaret ediyor ve pasaport sahiplerinin vizesiz olarak gidebileceği ülke sayısını 118'e çıkardı.

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: 2024’te Türkiye 7 basamak birden yükseldi! 2

Singapur Zirvede Yerini Koruyor

Pasaport Endeksi'ne göre, Singapur pasaportu, sıralamada zirvedeki yerini koruyarak "Dünyanın En Güçlü Pasaportu" unvanını yeniden kazandı.

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: 2024’te Türkiye 7 basamak birden yükseldi! 3

Singapur'u, global hareketlilikte önemli özgürlükler sunan Almanya, Güney Kore gibi ülkeler izliyor. Bu pasaportlar sahiplerine 190'dan fazla ülkeye vizesiz erişim imkanı sunuyor.

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