Doğum izni süresi ne zaman uzayacak, son durum ne? Yeni doğum izni kaç ay?

📈 BAKAN IŞIKHAN'DAN KRİTİK AÇIKLAMA!

TBMM'de Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu'nda açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, doğum izni sürelerinin uzatılması konusunda yeni çalışmalar yapıldığını belirtti. Bakan Işıkhan, konunun Nüfus Politikaları Kurulu'nda da gündeme geldiğini ifade etti. Ancak, doğum izninin ne kadar artırılacağı konusunda henüz net bir bilgi verilmedi.