Doğum izni süresi ne zaman uzayacak, son durum ne? Yeni doğum izni kaç ay?
Doğum izni sürelerine ilişkin yeni bir düzenleme yolda! En son TBMM'de ele alınan konu hakkında 13 Şubat tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan kritik bir açıklama gelmişti. İşte doğum izni süresi hakkında son bilgiler...
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Doğum izni süresinin uzatılmasıyla ilgili beklenen düzenleme için yeni gelişmeler yaşanıyor! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konunun Nüfus Politikaları Kurulu'nda detaylı bir şekilde ele alındığını ve doğum izni sürelerinin artırılması yönünde çalışmalar yapıldığını duyurdu.
ANNELERİN DOĞUM İZNİ KAÇ GÜN?
Son dönemde
doğum izni sürelerine ilişkin yeni düzenlemeler gündemde! Hâlihazırda annelere doğum öncesi ve sonrası toplamda 16 hafta (4 ay) izin veriliyor. Ayrıca, anneler çocuk 1 yaşına gelene kadar üretsiz izin hakkından da yararlanabiliyor. Ancak bu durum aile ekonomisini ve doğurganlık oranlarını etkiliyor.
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BAKAN IŞIKHAN'DAN KRİTİK AÇIKLAMA!
TBMM'de Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu'nda açıklamalarda bulunan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, doğum izni sürelerinin uzatılması konusunda yeni çalışmalar yapıldığını belirtti. Bakan Işıkhan, konunun Nüfus Politikaları Kurulu'nda da gündeme geldiğini ifade etti. Ancak, doğum izninin ne kadar artırılacağı konusunda henüz net bir bilgi verilmedi.
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DOĞUM İZNİ KAÇ AYA YÜKSELECEK?
🔹 Şu anki mevcut yasal düzenlemeye göre
16 haftalık (4 ay) doğum izni uygulanıyor.
🔹 Bakanlık tarafından sürenin artırılması konusunda
detaylı çalışmalar yapılıyor.
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Doğum izni sürelerinin kaç aya çıkarılacağı konusu henüz netlik kazanmadı, ancak yeni kararlar alındığında kamuoyuna duyurulacak.
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MEMURLAR İÇİN EMZİRME İZNİ DEVAM EDECEK!
Bakan Işıkhan, memurlara sağlanan emzirme izni konusunda da detaylar verdi. Buna göre:
🔹 Memur anneler,
ilk 6 ay günlük 3 saat, sonraki 6 ay 1,5 saat emzirme izni kullanabiliyor.
🔹 Bu düzenleme,
Nüfus Politikaları Kurulu'nda ayrıntılı şekilde ele alınıyor.