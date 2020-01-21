Diyanet cami haritası çıkarttı! Hangi ilimizde kaç cami var? Türkiye'de kaç tane cami var?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye'nin cami haritasını çıkardı. Diyanet İşleri Başkanlığı istatistiklerine göre, Türkiye'de 84 bin 684 cami bulunuyor. En az ve en çok cami bakın hangi illerimizde yer bulunuyor? Arapça cem' kökünden türeyen, "toplayan, bir araya getiren" anlamındaki câmi' kelimesi, başlangıçta sadece cuma namazı kılınan büyük mescidler için kullanılan el-mescidü'l-câmi' (cemaati toplayan mescid) tamlamasının kısaltılmış şeklidir. "El-Mescidü'l-câmi'" tabiri, Taberânî'nin bir rivayetine göre bizzat Hz. Peygamber tarafından kullanılmıştır. Peki hangi ilimizde kaç cami var? Türkiye'de kaç tane cami var?

21.01.2020 12:11 - Son Güncelleme: 21.01.2020 12:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





