Diyanet açıklaması; Ruj sürmek orucu bozar mı?
Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren birçok kişi, günlük alışkanlıklarının oruca etkisini merak etmektedir. Özellikle kişisel bakım ürünleri arasında yer alan rujun orucu bozup bozmadığı sorusu, sıkça gündeme gelen konular arasında yer almaktadır.
takvim.com.tr
Oruç, İslam'ın temel ibadetlerinden biri olup imsak vaktinden iftar vaktine kadar yeme, içme ve orucu bozan diğer fiillerden uzak durmayı gerektirir. Fakat bazı durumlarda orucun bozulup bozulmadığı konusunda soru işaretleri oluşmaktadır. Bu noktada oruçluyken ruj sürmenin orucu etkileyip etkilemediği merak edilen konular arasındadır.
DİYANET'E GÖRE RUJ SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetvalarına göre, ruj sürmek tek başına orucu bozan bir eylem değildir. Ancak burada kritik nokta, sürülen rujun dudağın dış yüzeyinde kalıp kalmadığı ya da zamanla ağız içine geçip geçmediğidir.
Ruj esasen kozmetik bir ürün olup temel amacı dudağa renk vermek, nemlendirmek veya dolgunluk kazandırmaktır. İslam hukukunda orucu bozan durumlar, yeme ve içme fiilleriyle ilişkilendirilmiştir.
Ancak zamanla dudağın üzerinden çözülerek tükürüğe karışır ve kişi tarafından farkında olmadan yutulursa orucu bozulabilir. Mideye doğrudan ulaşan herhangi bir madde de orucu bozan unsurlar arasında sayılmaktadır. Bu nedenle dudağa sürülen bir ruj, yutulmadığı ve mideye gitmediği sürece orucu bozmaz.
Parlak ve yağlı yapıda olan rujlar, dudağa daha kolay eriyerek ağız içine geçebilir. Bu nedenle
Diyanet, yağlı ve parlak rujların kullanımında dikkatli olunması gerektiğini belirtmektedir. Kuru yapılı, mat rujların veya renksiz dudak nemlendiricilerinin kullanılması daha uygun görülmektedir.
Diyanet'in fetvalarına göre, dudağa sürülen ruj yutulmadıkça orucu bozmaz. Ancak gün içinde dudağın ıslanması, kişinin diliyle dudağını nemlendirmesi gibi durumlar nedeniyle rujun ağız içine geçme ihtimali vardır. Bu gibi riskleri önlemek için oruçlu kişilerin ya ruj kullanmaması ya da mat ve kuru yapılı rujları tercih etmesi tavsiye edilmektedir.
2025 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi'nden alınmıştır.