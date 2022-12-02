Dışardaki pizzaya tonlarca para bayılmaktan sıkılanlara gelsin! Hamur yoğurmadan 5 dakikada evde pizza tarifi...
Hafta sonu evinizde çok daha sağlıklı mis gibi pizza pişirmenin zevkini yaşamak isteyenlere 5 dakikada kolay pizza tarifi hazırladık. Dışarıdaki kalitesiz pizzalara hak etmediği fiyatları vermekten sıkıldıysanız çocuğunuzla veya eşinizle mutfağa girerek harikalar yaratabilirsiniz. İşte evde hamur yoğurmadan yapabileceğiniz kolay pizza tarifi...
02.12.2022 17:24 - Son Güncelleme: 02.12.2022 17:24
Evde kolayca pizza hazırlayabileceğinizi biliyor muydunuz? Hamur yoğurmadan hem sağlıklı hem de lezzetli pizza tarifini sizler için derledik. İşte detaylar...