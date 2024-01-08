Dilan Polat nerede? Ağlayarak girdiği cezaevinde olmadığı ortaya çıktı! 7/24 kamera ile takip ediliyor

Şatafatlı ve ultra lüks yaşantısını sosyal medya hesabından adım adım paylaşan Dilan Polat'ın sonu cezaevi oldu. 5 Kasım'dan beri tutuklu bulunan Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığı ortaya çıktı. Bu gelişme sosyal medyanın adeta gündemine oturdu. Vatandaşlar 'Dilan Polat cezaevinden çıktı mı?' soruları merakla araştırılırken işte Dilan Polat hakkında son gelişmeler...