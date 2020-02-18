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Dikkat işsize 1865 lira müjdesi! İŞKUR meslek kursları başvuruları nasıl yapılır? İşte başvuru şartları

Dikkat işsize 1865 TL verilecek! İŞKUR meslek kursları başvuruları nasıl yapılır? İşte başvuru şartları... İŞKUR'un işsizlere yönelik uyguladığı programlardan birisi iş başı eğitim programları. Bu programlara müracaat eden işverenlerin talep ettiği işsizler kurumlara yönlendirilerek iş başında mesleki eğitim alıyor. Konu ile ilgili olarak İşbaşı Eğitim Programı kapsamında bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay olarak mesleki eğitim veriliyor. Bu eğitim kapsamında günlük ödeme yapılıyor. İŞKUR meslek kursları için öncelikle başvurmak gerekiyor. Başvurularda kontenjan sınırları var. Peki, İŞKUR meslek kursları başvuruları nasıl yapılır? İşte İŞKUR meslek kursları ile ilgili tüm detaylar...

18.02.2020 13:37 - Son Güncelleme: 18.02.2020 13:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





