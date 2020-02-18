Dikkat işsize 1865 lira müjdesi! İŞKUR meslek kursları başvuruları nasıl yapılır? İşte başvuru şartları
Dikkat işsize 1865 TL verilecek! İŞKUR meslek kursları başvuruları nasıl yapılır? İşte başvuru şartları... İŞKUR'un işsizlere yönelik uyguladığı programlardan birisi iş başı eğitim programları. Bu programlara müracaat eden işverenlerin talep ettiği işsizler kurumlara yönlendirilerek iş başında mesleki eğitim alıyor. Konu ile ilgili olarak İşbaşı Eğitim Programı kapsamında bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay olarak mesleki eğitim veriliyor. Bu eğitim kapsamında günlük ödeme yapılıyor. İŞKUR meslek kursları için öncelikle başvurmak gerekiyor. Başvurularda kontenjan sınırları var. Peki, İŞKUR meslek kursları başvuruları nasıl yapılır? İşte İŞKUR meslek kursları ile ilgili tüm detaylar...
Türkiye işsizlikle mücadeleyi sürdürürken bu konuda başlatılan teşvikler de devam ediyor. İşverenlere ilave istihdam üzerinden verilen prim ve vergi desteğinin anında işsizler için de hem meslek sahibi olma hem de para kazanma imkanı bulunuyor. İŞKUR'un başlattığı programlar sayesinde milyonlarca işsiz işe kavuşuyor. Üstelik bu programlara katılanlara günlük para ödenirken, belli şartlarda kadın işsizlere 400 lira kreş parası da veriliyor. Peki, İŞKUR meslek kursları başvuruları nasıl yapılır? İşte detaylar...
İŞ BAŞINDA ÖĞRENME
İŞKUR'un işsizlere yönelik uyguladığı programlardan birisi iş başı eğitim programları. Bu programlara müracaat eden işverenlerin talep ettiği işsizler kurumlara yönlendirilerek iş başında mesleki eğitim alıyor. İşbaşı Eğitim Programı; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay olarak uygulanıyor.
● Kuruma kayıtlı işsiz olmak
● 15 yaşını tamamlamış olmak, işverenin birinci veya ikinci dereceden kan akrabası veya eşi olmamak, emekli olmamak
● Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak
● Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak
● İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak.
KURSLAR KAZANDIRIYOR
İŞKUR'un işsizlere yönelik bir diğer programı ise mesleki eğitim kursları. Bu kurslara katılmak için de, kuruma kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak, yetiştirilecekleri mesleğe uygun özelliklere sahip olmak, işverenin aradığı özel şartları taşımak, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak ve emekli olmamak gerekiyor.