Deprem Profesörü Görür açıkladı! Büyük İstanbul Depremi İÇİN SON 16 GÜN! "Güneş tutulması son damla olabilir..."
Jeoloji Mühendisi Profesör Doktor Naci Görür sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, 25 Ekim'de Türkiye'den de izlenebilecek Güneş tutulmasıyla ilgili deprem açıklamasında bulundu. Uzun zamandır gerçekleşmesi beklenen büyük İstanbul depremi hakkında ortaya atılan bu iddia sosyal medyayı birbirine kattı. 25 Ekim tarihinde gerçekleşecek güneş tutulmasının ardından büyük depremin gerçekleşmesi bekleniyor. İşte büyük İstanbul depremi tarihi hakkında ortaya atılan o iddia ve konu hakkında merak edilenler...
"DEPREME NEDEN OLABİLİR"
Görür, "Kimi takipçilerim soruyor. Bu ay Güneş tutulması olacak. 17 Ağustos 1999 Depremi'nden önce de olmuştu. Endişeliyiz hocam ya tekrar olursa diyorlar. Ay Dünya ile Güneş arasına girdiğinde bu olay gerçekleşir. Bu olay sırasında üç gezegen de aynı sırada olduğu için Dünya üzerine daha fazla çekim uygularlar. Bu çekim hem hidrosferde hem de litosferde kabarmalara neden olur. Kimi zaman litosferdeki kabarma 25-30 cm varabilir. Normalde bu çekim kuvveti büyük depremlere neden olmaz" dedi.
"DÜN GECEKİ DEPREM KİLİTLİ FAYDA OLDU"
Jeoloji Mühendisi Profesör Naci Görür, 'Bu kollardan ikisinin -Adalar ve Kumburgaz- kilitli olduğunu söyledi: "Kilitli demek, herhangi bir deprem üretmeden sürekli enerji biriktiriyor demektir. En tehlikeli faylar bu enerji biriktiren kilitli faylardır. Çünkü günün birinde biriktirdikleri enerji o fay boyunca olan kayaların direnme gücünü aşınca kayaları kırıp deprem oluşturacaklardır demektir."