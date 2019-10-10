Dehşete düşüren görüntü! Kafese giren adam ayıya yem oldu... İşte o anlar

Ayı sizi farkederse veya karşılaşılaşırsanız…

Sizi farkettiğini veya gördüğünü anladığınızda agresif görünmeden varlığınızı ve insan olduğunuzu belli edin. İnsan olduğunuzu anlarsa ve tehlike olarak görmezse sorun çıkmayacaktır.

Ellerinizi havaya kaldırarak büyük görünmeye çalışın

Sakin bir şekilde ses çıkarın, konuşun veya şarkı söyleyin

Ayılar doğada gezi, kamp vs. yapanların korkulu rüyasıdır. Aslında kendi alanını ve ailesini korumak dışında bir derdi olmayan bu sevimli hayvanlar sahip oldukları kötü ünü malesef hakediyorlar. Öncelikle ayı biraz kısa bilgi vererek başlayalım, sonra neler yapmanız ve yapmamanız gerektiğini anlatacağım.

Aslında utangaç ve dikkatsiz hayvanladır. İnsanlara pek yaklaşmaz. Kokunuzu 2-3 km 'den alabilir ve sizin bulunduğunuz bölgeden uzak durmaya çalışırlar. Ayrıca insan sesine de yabancı oldukları için sesinizi duyması çoğu zaman onların uzak durması için yeterlidir. İnsana saldıran bir hayvan değildir. Tek derdi tehlike olarak algıladığı bir durumu ortadan kaldırmaktır.