Dehşete düşüren görüntü! Kafese giren adam ayıya yem oldu... İşte o anlar
Korkunç bir görüntü Youtube üzerinden sosyal medyaya ulaştı. Bu bağlamda görüntüler izleyenleri şok ediyor. Kafese nasıl girdiği belli olmayan adamı ağına düşüren ayı önce zavallı adamı dövüyor ardından kafesine götürülüyor. Görüntülerin devamında adam kurtarılıyor ama daha sonra ne olduğu bilinmiyor. O görüntüler ise milyonlar tarafından izlendi. İşte kan donduran o anlar. Ayılar genellikle iri yapılı kısa bacaklı hayvanlardır. Ağırlıkları Malaya ayısında yaklaşık 27–46 kg'dan başlayarak Alaska iri boz ayısında 780 kg'a kadar ulaşır. Erkek ayılar daima dişilerden daha iri olurlar. Bu iri gövdelerine karşın çoğu iyi bir tırmanıcı ve usta bir yüzücüdür.
Ayı gördüğünüzde ne yapmanız gerekiyor?
Bir ayıyı uzaktan gördüğünüzde yapmanız gerekenler kısaca şöyle;
Görüş alanına girmemeye dikkat edin
Panik yapmadan sakin bir şekilde uzaklaşın
Mümkünse rüzgarı karşınıza alın ve kokunuzun ayıya ulaşmasını sağlayın. Ayılar insan kokusuna gelmezler.
2 ayağa kalktığını görürseniz panik yapmayın, yüksek ihtimalle havayı koklayarak ve etrafa bakarak bilgi toplamaya çalışıyordur. Agresif bir haraket yapmadan "sakince ve yavaşça" uzaklaşın.
Asla etkileşime geçmeye veya ona yaklaşmaya çalışmayın.
Beslemeye veya yemek vermeye çalışmayın
Ayı sizi farkederse veya karşılaşılaşırsanız…
Sizi farkettiğini veya gördüğünü anladığınızda agresif görünmeden varlığınızı ve insan olduğunuzu belli edin. İnsan olduğunuzu anlarsa ve tehlike olarak görmezse sorun çıkmayacaktır.
Ellerinizi havaya kaldırarak büyük görünmeye çalışın
Sakin bir şekilde ses çıkarın, konuşun veya şarkı söyleyin
Ayılar doğada gezi, kamp vs. yapanların korkulu rüyasıdır. Aslında kendi alanını ve ailesini korumak dışında bir derdi olmayan bu sevimli hayvanlar sahip oldukları kötü ünü malesef hakediyorlar. Öncelikle ayı biraz kısa bilgi vererek başlayalım, sonra neler yapmanız ve yapmamanız gerektiğini anlatacağım.
Aslında utangaç ve dikkatsiz hayvanladır. İnsanlara pek yaklaşmaz. Kokunuzu 2-3 km 'den alabilir ve sizin bulunduğunuz bölgeden uzak durmaya çalışırlar. Ayrıca insan sesine de yabancı oldukları için sesinizi duyması çoğu zaman onların uzak durması için yeterlidir. İnsana saldıran bir hayvan değildir. Tek derdi tehlike olarak algıladığı bir durumu ortadan kaldırmaktır.
Ani haraketler yapmayın
Arkanızı dönerek koşmayın, kaçmayın
Bağırmayın ve agresif davranmayın
Bir şeyler fırlatarak korkutmaya çalışmayın
Koşarak kaçmaya çalışmak ayıyı harekete geçirir ve sizi kovalamaya başlayabilir. Bir ayıdan koşarak asla kaçamazsınız.
Saatte 50-60 km hıza kadar ulaşabilirler. Bazı kaynaklarda ön ayakları kısa olduğu için yokuş aşağı zor koştukları söylenir ama çoğu durum için geçerli değildir. Ayının koşamayacağı kadar dik bir yerden siz de koşamazsınız.
Türkiye'de görülen ayılar BOZ AYI olarak bilinen cinstir. Burada derlediğim bilgiler özellikle buna uygun yazılmıştır. Mesela Panda'lar için geçerli değildir. Neyse ki bu "Boz Ayı" adlı arkadaş ayılar içinde en vahşisi değil.