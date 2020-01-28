Çinlilerin I.Q. zeka testi herkesi baya zorladı! Kimse cevabı bulamıyor! Herkes yanlış cevap veriyor!
Çinlilerin I.Q. zeka testi herkesi baya zorladı! Bu zeka sorusunu çok az kişi çözebiliyor. İnternette 'Çinlilerin I.Q. testi' olarak yayılan zeka sorusu kullanıcıları oldukça zorladı. Bakalım siz çözebilecek misiniz? İnternette şu sıralarda Çinlilerin yaptığı I.Q. testi oldukça popüler. Herkesin çözmeye çalıştığı I.Q. testi herkesi baya zorluyor. Bazı mantık sorularıyla ilk kez karşılaşanların çoğu sorulara yanlış cevap veriyor. Oldukça popüler olan zeka testleri sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Bu zeka testlerini 100 kişiden biri çözebiliyor. Bu soruyu yanıtlayanlar diğerlerinden farklı düşünüyor. İşte cevapları galerinin sonunda sizi bekleyen o dikkat testleri. IQ testi: Zeka ile ilgili bir tanım olan iq (intelligence quotient), zekanın kat sayısı anlamına gelmektedir. IQ = (Zeka yaşı/gerçek yaş)x100 formülüyle hesaplanan bir değerdir.
İnternette Çinlilerin I.Q. testi' olarak dolaşan bazı mantık sorularıyla ilk kez karşılaşanların çoğu sorulara yanlış cevap veriyor. Oldukça popüler olan zeka testleri sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Bu zeka testlerini 100 kişiden biri çözebiliyor. Bu soruyu yanıtlayanlar diğerlerinden farklı düşünüyor. İşte cevapları galerinin sonunda sizi bekleyen o dikkat testleri.
Çiftçi, bir kurt, bir keçi ve bir göbek lahanayı nehrin karşısına geçirmek istemektedir. Nehirde köprü yoktur ve kendisiyle birlikte nehrin karşısına geçirmek istediklerinden sadece bir tanesini taşıyabilen küçük bir botu vardır.
Çiftçi eğer kurdu önce götürmek isterse keçi lahanayı yiyecektir, eğer lahanayı önce götürmek isterse de kurt keçiyi yiyecektir. Yani nehrin herhangi iki yakasında aynı anda kurt ve keçiyi ya da keçi ve lahanayı başbaşa bırakmaması gerekmektedir. Çiftçi bu transferi keçisine ve lahanasına zarar gelmeden nasıl gerçekleştirmelidir.
AKLINIZIN LİMİTLERİNİ ZORLAYAN ZEKA TESTİ
Bilimsel çalışmalar bulmacaların ve zeka testlerinin beyin fonksiyonlarının çalışmasını desteklediğini gösteriyor. Aşağıdaki bulmacalar ilk bakışta kolay görünebilir ama küçümsemeye gelmez. İşte içerdiği küçük sürprizlerle sosyal medya kullanıcılarını şaşırtan bulmacalar.
Balonlardan hangisi tavana en yakın olarak duruyor?