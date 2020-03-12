Çekirge istilası kıyamet alameti mi? Kıyamet alametleri nelerdir? Kuran’da geçen çekirge ayeti…
Çekirge istilası kıyamet alameti mi? Afrika ve Ortadoğu'yu etkisi altına alan çekirge istilası Türkiye'ye yaklaşıyor. Milyarlarca çekirgenin ekinleri talan ettiği belirtiliyor. Bu ilginç olayın gündemde yer almasıyla birlikte Kuran'da geçen çekirge ayeti merak konusu oldu. Peki, çekirge istilası kıyamet alameti mi? Kıyamet alametleri nelerdir? İstilanın alarm verici boyuta ulaştığı ve Irak sınırına dayandığı belirtiliyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, çekirge sürüleri her gün 150 kilometre yol kat ederek ülkemize yaklaşıyor.
Çekirge istilası kıyamet alameti mi? Birleşmiş Milletler tarafından alarm verici boyuta ulaştığı belirtilen çekirge istilası Türkiye sınırına dayandı. Irak'ta etkisini gösteren istila nedeniyle tarım ürünleri büyük zarar gördü. Çekirge istilası gündemdeki yerini korurken, kıyamet alametleri nelerdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Kuran'da geçen çekirge ayeti vatandaşlar tarafından araştırılıyor. FAO'nun Twitter hesabında paylaşılan bir haritada çekirgelerin Irak'a kadar geldiği görüldü.
KUR-AN'DA ÇEKİRGE İSTİLASI
İslam 'ın kutsal kitabı Kur-an'ı Kerim 'de çekirge istilası ile ilgili ayet yer almaktadır. A'râf Suresi - 132-133 'üncü ayetleri şu şekildedir:
وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِه۪ مِنْ اٰيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَاۙ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِن۪ينَ
فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْماً مُجْرِم۪ينَ
Ve dediler ki: "Bizi büyülemek için ne işaret getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz."
Biz de açık seçik mûcizeler olmak üzere onların üzerine tûfan, çekirge, haşarat, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve günahkâr bir kavim olmakta direndiler.
Canlı yaşamının nihai sonu kıyamet. Canlılar aleminin kaçınılmaz sonunu olan kıyamet öncül olarak pek çok alameti mevcut. Bunlar büyük kıyamet alametleri ve küçük kıyamet alametleri olarak ikiye ayrılıyor. Öte yandan pek çok kıyamet alameti çoktan gerçekleşti bile.
İlahiyatçı yazar Mehmet Paksu "Kıyamet alametlerinin yüzde kaçı çıktı?" sorusunun yanıtını aramış. Ve küçük alametlerin de neredeyse hepsi çıkmış. Paksu "Buna göre dünyanın fazla bir ömrünün kalmadığı kanaatine varırız" diyor. İşte gerçekleşen 36 kıyamet alameti.