Vav TV İzle
Haberler Yaşam Çamaşır sulu kıyafetlerinizi sakın atmayın! 5 dakikada eskisinden daha iyi yapıyor... Baş ucumuzda duran mucize!

Çamaşır sulu kıyafetlerinizi sakın atmayın! 5 dakikada eskisinden daha iyi yapıyor... Baş ucumuzda duran mucize!

Bazen de çamaşır suyu kullanırken kıyafetlerimize ister istemez sıçrıyor ve kıyafetimiz geri döndürülemez şekilde leke oluyor.

takvim.com.tr
08.01.2023 09:01 - Son Güncelleme: 08.01.2023 09:01
Baş ucumuzda duran mucize! Çamaşır sulu kıyafetlerinizi sakın atmayın! 5 dakikada eskisinden daha iyi yapıyor...

Çamaşır suyu lekesi olan kıyafetlerinizden sakın vazgeçmeyin! Bu yöntemle eskisinden çok daha yeni gözüken kıyafetlere sahip olabilirsiniz. Birçok ev hanımı bile bu gizli ipucunu bilmiyor. İşte çamaşır suyu lekesi çıkarmanın en kolay yolu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Baş ucumuzda duran mucize! Çamaşır sulu kıyafetlerinizi sakın atmayın! 5 dakikada eskisinden daha iyi yapıyor...

ÇAMAŞIR SUYU LEKESİ NASIL ÇIKAR?

METİL ALKOL

Bir kap içine çok az miktarda metil alkol doldurun. maske ve eldiven kullanmayı sakın unutmayın.

Çamaşır lekesi olmuş kıyafeti düz bir zemin üzerine serin.

Baş ucumuzda duran mucize! Çamaşır sulu kıyafetlerinizi sakın atmayın! 5 dakikada eskisinden daha iyi yapıyor...

Pamuk yardımıyla metil alkolü alın ve çamaşır lekesi olan bölgeye pamuğu sürün.

Tüm lekeli yüzeye metil alkol sürdükten sonra 1 gece beklemesini sağlayın.

Baş ucumuzda duran mucize! Çamaşır sulu kıyafetlerinizi sakın atmayın! 5 dakikada eskisinden daha iyi yapıyor...

Verilen süre geçtiğinde, kıyafetinizi düşük derecede yıkayın.

Bu yöntemle çamaşır suyu lekesinden çamaşırlarınızı kurtarabilirsiniz.

Baş ucumuzda duran mucize! Çamaşır sulu kıyafetlerinizi sakın atmayın! 5 dakikada eskisinden daha iyi yapıyor...

BEYAZ SİRKE

1 yemek kaşığı beyaz sirkeyi 2 su bardağı su ile karıştırın.

Lekeli alanın kir veya tozdan arınmış olduğundan emin olun.

SON DAKİKA