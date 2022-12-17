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Çamaşır makinenize her yıkamada bunu yapın! İçine 1 kaşık eklemek yetiyor! Elektrik faturasını 60 TL düşürecek...

Çamaşır makinesi temizliğinde karbonat kullanmak kolay bir yöntemdir. Bir bardak karbonat ve sirkeyi karıştırarak makinenin iç bölmesine boşaltabilirsiniz. 1 saatlik kısa bir program makinenizin temizlenmesine yardımcı olacaktır. İşte karbonat yöntemiyle çamaşır makinenizin daha iyi çalışmasını sağlayacak formül...

takvim.com.tr
17.12.2022 22:26 - Son Güncelleme: 17.12.2022 22:26
Çamaşır makinenize her yıkamada bunu yapın! İçine 1 kaşık eklemek yetiyor! Elektrik faturasını 60 TL düşürecek...

Elektrik faturalarını düşürmek için birçok yöntem kullanılsa da bu söyeyeceğimizi daha önce hiç duymadınız. İşte çamaşır makinenizin performansını arttıracak ve elektrik faturanızı düşürecek o yöntem...

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Çamaşır makinenize her yıkamada bunu yapın! İçine 1 kaşık eklemek yetiyor! Elektrik faturasını 60 TL düşürecek...

Çamaşır makinesinin içine 1 kaşık karbonat eklemek çamaşırların daha düşük ısıda daha hızlı ve güzel temizlenmesini sağlıyor.

Çamaşır makinenize her yıkamada bunu yapın! İçine 1 kaşık eklemek yetiyor! Elektrik faturasını 60 TL düşürecek...

Bu nedenle 60 derece de daha uzun süre yıkamanız gereken bir çamaşırı 40 derecede çok daha kısa sürede tertemiz bir hale getirebilirsiniz.

Çamaşır makinenize her yıkamada bunu yapın! İçine 1 kaşık eklemek yetiyor! Elektrik faturasını 60 TL düşürecek...

ÇAMAŞIR MAKİNESİNE KARBONAT KOYULUR MU?

Çamaşırda karbonat kullanmak çamaşır makinesinin suyunun pH düzeyini dengeleyebilir. Bu da kıyafetlerin daha temiz olmasına yardım edebilir. Karbonatı yumuşatıcı olarak kullan. Daha yumuşak giysiler için 1/2 su bardağı karbonatı çamaşırlarının durulama programına ekle.

Çamaşır makinenize her yıkamada bunu yapın! İçine 1 kaşık eklemek yetiyor! Elektrik faturasını 60 TL düşürecek...

ÇAMAŞIR MAKİNESİNE KARBONAT NASIL KONULUR?

Makinenizi en yüksek derecede çalıştırın. İçine 4 fincan sirke ve yarım fincan karbonat ekleyip makinenizi 1 saat çalıştırın. Sonra makineyi kısa programda tekrar çalıştırın, bittikten sonra da suyu boşaltıp makineyi kurulayın.

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