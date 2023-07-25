Büyük felaket İstanbul'un da kapısını çalacak! Şuan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ diken üstünde!

Trakya bölgesi, son günlerde artan oraj uyarılarıyla ciddi bir meteorolojik tehdit altında bulunmaktadır. Meteoroloji yetkilileri, Trakya'da yaşanması beklenen yoğun fırtına ve yağışların İstanbul gibi büyük şehirlere de sıçrayabileceği konusunda uyarıda bulunmaktadır. Bu olası felaketin etkilerinin günlerce sürebileceği belirtilmektedir. İşte konu hakkındaki tüm detaylar.
Özellikle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ gibi Trakya bölgesinde bulunan illerde yaşayan vatandaşlar, son günlerde ardı ardına gelen uyarılarla karşı karşıya kalmış durumda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, fırtınanın Trakya'da etkili olacağı ve İstanbul'a kadar ulaşabileceği konusunda vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle öğleden sonra ve gece saatlerinde yaşanacak olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor.
Uzmanlar, Trakya bölgesinde meydana gelecek olan orajın etkilerinin İstanbul'a da sıçrayabileceği konusunda uyarıyor. Fırtınanın şiddeti ve hızı, bölgede kopan kütlelerin İstanbul'a ulaşmasına olanak tanıyabilir. Bu nedenle İstanbul'da yaşayanların da dikkatli olması ve gerekli tedbirleri almaları gerekiyor.