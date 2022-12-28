Bursa'da kan donduran olay! Cani anne ve babanın çocuklarına işkence yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Bursa'dan gelen kan donduran görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Yaşları 2 ile 10 arasında değişen 4 çocuğuna işkence yapan 32 yaşındaki Hanan Ramadan ile 37 yaşındaki kocası Rayyan El İsa, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Devlet korumasına alınan 4 çocuğa yapılan işkence görüntüleri de ortaya çıktı.
Ailenin bir yakını tarafından kaydedilen görüntülerde Hanan Ramadan'ın, dövmeden önce sesi duyulmasın diye oğlunun ağzını bantla kapattığı, çakmakla vücudunun çeşitli yerlerini yakıp tokat attığı ve sopa ile vurduğu görüldü.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Doğan Sokak'ta meydana geldi. Rayyan El İsa ile eşi Hanan Ramadan'ın yaşadığı evden gelen çığlıkları duyan komşuları ile ailenin yakınları, durumdan şüphelendi. Bir süre aileyi takip eden komşuları ile yakınları, anne Hanan Ramadan'ın çocuklarına şiddet uyguladığını gördü. Ailenin bir yakını ise Ramadan'ın, çocuklarının ağzını koli bandıyla kapattıktan sonra çakmakla vücutlarını yaktığı anları cep telefonu ile görüntüledi.
ŞİDDET ANLARINI KAYDEDİP, POLİS ŞİKAYET ETTİ
İsmi açıklanmayan kişinin, görüntüleri paylaşıp şikayetçi olması üzerine polis harekete geçti. Cumhuriyet savcılığından izin alan polis ekipleri aileyi takibe aldı. Yapılan araştırma sonrası Hanan Ramadan ve Rayyan El İsa'nın, R.İ. (10), A.İ. (6), A.İ. (5) ve R.İ.'ye (2) işkence yaptığı belirlendi.
Hanan Ramadan'ın kocasını suçlayıp, "O istediği için ben çocuklarımızı dövdüm" dediği, Rayyan El İsa'nın ise "Benim olaydan haberim yok" diye ifade verdiği öğrenildi. Çocuklar ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındı.