Buraya gelen geri dönmek istemiyor: İstanbul’un dibinde cennetten bir köşe

Büyük şehirde ikamet eden ve günümüzün stresinden uzaklaşmak isteyenler İstanbul'a yakın kaçış noktaları arıyor. Marmara Denizi kıyısında yer alan Mudanya tarihi ve doğal güzellikleriyle bu arayışa yanıt veren ideal bir rota olarak dikkat çekiyor. Peki Mudanya'da ne yapılır, mimarisi nasıl? İşte habere dair detaylar...

Tarihin derinliklerine bir rota Mudanya tarihi milattan önce 7. yüzyıla kadar uzanan köklü geçmişiyle dikkat çekiyor. İlk olarak Myrlea adıyla bilinen bu antik şehir, İyon şehir devletlerinden Kolofonlular tarafından kurulmuş. Zamanla farklı isimler alarak çeşitli işgallere uğrayan Mudanya Makedonya Hükümdarı 5. Filip tarafından yıkıldıktan sonra Apameia adıyla yeniden inşa edilmiş. Zaman içinde Montania adını da alan bu kasabanın günümüzdeki isminin de bu tarihi isimden türediği düşünülüyor.