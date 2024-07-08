Bülent Cihantimur tepki çeken paylaşım! Katil oğlu Timur Cihantimur ABD yargılanıyor kendisi ise TV programına başlıyor | Aci ailesinde sert tepki

Türkiye'de infial yaratan trafik kazası sonrası oğlunu ABD'ye kaçıran sözde yazar, canavar anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un ABD'deki yargılanması sürerken, baba Bülent Cihantimur'dan skandal bir paylaşım geldi. Bülent Cihantimuri paylaşımında, yeni TV programı "Bu B Ben Miyim?"in yakında başlayacağını söyledi. Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, program duyurusunun ardından çok sert açıklamalarda bulundu.