Bulaşık makinesini çalıştırırken içine limon atın ve... Olacaklara ve sonuca inanamayacaksınız!
Bulaşık makinesini çalıştırırken içine limon atın ve... Olacaklara ve sonuca inanamayacaksınız! Kullanılmış limonları çöpe atmaktansa bulaşık makinesine koymak başta kulağa tuhaf gelebilir. Limonların neden bulaşık makinesine koyulması gerektiğini anlayınca siz de bundan sonra çöpe atmaktan vazgeçeceksiniz. Limon, yıl boyunca büyümeyi sürdüren, kışın yapraklarını dökmeyen küçük bir ağaç türü ve bu ağacın meyvesidir. Halk dilinde suluzırtlak, cıcık ve zıvrak da denilmektedir. Limonun anavatanı kesin olarak bilinmemektedir, ancak ilk Güney Asya'da yetiştirildiği düşünülmektedir. İçerdiği C vitamini sayesinde bağışıklığın kuvvetlenmesinde etkili olan limon, sadece mutfaktaki kullanımı ile sınırlı kalmayıp, ev temizliği ve cilt bakımı gibi pek çok alanda bayanların en büyük yardımcısı olmuştur.
Limonun faydaları saymakla bitmiyor malumunuz. Şimdi size limonun bambaşka bir yönünü göstereceğiz... Kullandığınız limonları çöpe atmayın, bulaşık makinesine atın. Bu fikir en başta kulağınıza tuhaf geliyor olabilir. Fakat denemekten zarar gelmez. Öyle ki, sonucu görünce şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz.
Sirke ve karbonat gibi limon da çok farklı alanlarda kullanılabilen bilen ve kimyasal olmayan doğal bir araç haline geliyor. Tek ihtiyacınız olan kullanılmış bir limon parçası ya da dilimi. Dilimi bulaşık makinesine yerleştirip makinenizi çalıştırdıktan sonra göreceklerinize siz bile şaşıracaksınız.