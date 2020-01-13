Bulaşık makinesini çalıştırırken içine limon atın ve... Olacaklara ve sonuca inanamayacaksınız!

Bulaşık makinesini çalıştırırken içine limon atın ve... Olacaklara ve sonuca inanamayacaksınız! Kullanılmış limonları çöpe atmaktansa bulaşık makinesine koymak başta kulağa tuhaf gelebilir. Limonların neden bulaşık makinesine koyulması gerektiğini anlayınca siz de bundan sonra çöpe atmaktan vazgeçeceksiniz. Limon, yıl boyunca büyümeyi sürdüren, kışın yapraklarını dökmeyen küçük bir ağaç türü ve bu ağacın meyvesidir. Halk dilinde suluzırtlak, cıcık ve zıvrak da denilmektedir. Limonun anavatanı kesin olarak bilinmemektedir, ancak ilk Güney Asya'da yetiştirildiği düşünülmektedir. İçerdiği C vitamini sayesinde bağışıklığın kuvvetlenmesinde etkili olan limon, sadece mutfaktaki kullanımı ile sınırlı kalmayıp, ev temizliği ve cilt bakımı gibi pek çok alanda bayanların en büyük yardımcısı olmuştur.

13.01.2020 11:48 - Son Güncelleme: 13.01.2020 11:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





