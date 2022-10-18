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Bulaşık makineniz kötü yıkıyorsa mutlaka deneyin! Bu formülle bulaşıklarınız cam gibi tertemiz oluyor

Mutfaklarda yaşamı basitleştiren eşyalardan biri de bulaşık makineleridir. Yılarca kullanılan bulaşık makineleri bir bakmışız bulaşığı iyi temizlememiş. Deterjan, makine ayarı ve makinenin doluluk seviyesi aynıdır lakin eskisi gibi pırıl pırıl yıkamamıştır. Su lekeleri, deterjan kalıntıları, yağ ve kir izi kalması oldukça can sıkıcıdır. Bu hususta yarar sağlayacak önerileri bilmekte yarar vardır.

takvim.com.tr
18.10.2022 14:00 - Son Güncelleme: 18.10.2022 14:00
Bulaşık makineniz kötü yıkıyorsa mutlaka deneyin! Bu formülle bulaşıklarınız cam gibi tertemiz oluyor

Özellikle bir arızası olmaksızın kötü yıkayan bulaşık makinesinin gider borusuna baktırmak gerekir. Bu prosedürü bir uzmanın yapması önerilmektedir. Çok doldurulan bir makine gene iyi yıkamayacaktır. Bu halde doğru kullanım koşullarını bilmek gerekir. Birçok doğru tanınan hatalı nedeniyle bulaşık makineleri temiz yıkamayı bırakmaktadır. Bulaşık makinesinden bulaşıklarınızın hijyenik çıkmasını istiyorsanız, bu kuşkusuz ki mümkün!

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Bulaşık makineniz kötü yıkıyorsa mutlaka deneyin! Bu formülle bulaşıklarınız cam gibi tertemiz oluyor

Bulaşıkların Makineden Tertemiz Çıkması Olası

Her hangi bir teknik bozukluğu olmayan bulaşık makinemizin niçin iyi yıkamadığına bir bakılması gerekmektedir.

Bulaşık makineniz kötü yıkıyorsa mutlaka deneyin! Bu formülle bulaşıklarınız cam gibi tertemiz oluyor

Makinenin tuzu ve parlatıcısının eksik edilmemesi ışıl ışıl parlayan bulaşıklar yıkanmasını sağlar.

Bulaşık makineniz kötü yıkıyorsa mutlaka deneyin! Bu formülle bulaşıklarınız cam gibi tertemiz oluyor

Eğer sular kireçliyse, bilhassa bardaklarda beyaz lekeler kalacaktır.

Bulaşık makineniz kötü yıkıyorsa mutlaka deneyin! Bu formülle bulaşıklarınız cam gibi tertemiz oluyor

Parlatıcı gözüne koyulacak olan bir oran sirke kireç lekesini önleyecek, bulaşıkların ışıldamasını sağlayacaktır.

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