Bu işi yaptı paraya para demiyor zengin oldu! 11 sene sabırla beklemişti! 6-10 metre boyunda, kış ayında...
Yıllarca sabırla bekledi şimdi paraya para demiyor. Köyünde böyle zengin oldu. Keçiboynuzu baklagiller familyasından; Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz havzasında yetişen 6-10 metre boyunda, kışın yaprak dökmeyen bir ağaç ve onun meyvesidir. Türkiye'de Akdeniz ve Eğe bölgesinin kıyı şeridinde yabani olarak yetişir. Miras kalan araziye keçiboynuzu diken Musa Yorgancı seneler sonra meyve hasadına başladı. Kumluca'ya bağlı Yazır Mahallesi'nde oturan Musa Yorgancı, 15 sene evvelce babasından kalan 10 dönüm kıraç ve susuz araziyi değerlendirmek istedi. İnternetten susuz ne yetişebileceğini inceleyen Yorgancı, badem ve keçiboynuzunun su istemediğini öğrendi. Bunun üstüne Yorgancı, arazisine keçiboynuzu dikmeye karar verdi.
Miras kalan araziye keçiboynuzu diken Musa Yorgancı seneler sonra meyve hasadına başladı. Kumluca'ya bağlı Yazır Mahallesi'nde oturan Musa Yorgancı, 15 sene evvelce babasından kalan 10 dönüm kıraç ve susuz araziyi değerlendirmek istedi. İnternetten susuz ne yetişebileceğini inceleyen Yorgancı, badem ve keçiboynuzunun su istemediğini öğrendi. Bunun üstüne Yorgancı, arazisine keçiboynuzu dikmeye karar verdi. Keçiboynuzu, tohum ve bakla taşıyan rengi koyu kahverengi olan bir bezelye kabuğuna benzemekte olan bir meyvedir. Bilinen çoğu yararı olan bu meyvenin sağlık bölümünde kullanılması ise Antik Yunan'a dayanmaktadır. Bu proses ise aşağı yukarı 4.000 senesi ifade etmektedir.
3 YIL ÖNCE BAŞLADI
Adana'dan 80 yaban keçiboynuzu fidanı sipariş eden Yorgancı, bunları arazisine dikti. Fidanların tutunması amacıyla yalnızca 1 sene su veren sonrasında aşılama yapan Yorgancı, fidanların meyve vermesi amacıyla 12 sene sabırla bekledi. Yorgancı, kara harnup, Kıbrıs ballı harnup ve yabani harnup ağaçlarından 3 sene evvelce meyve hasadına başladı.
'1 TONA YAKIN OLACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ'
Bu seneki hasadın 1 ton olmasını beklediğini dile getiren Musa Yorgancı, "Babamdan kalan 10 dönüm yerim vardı. Burada su yoktu. 'Susuz ne yapabilirim' diye araştırdım. Badem ile keçiboynuzunu araştırdım. Keçiboynuzu daha ağır bastı. 15 sene evvelce Adana'dan 80 fidan getirttim. Bu fidanlar yabaniydi. Yani çakal fidandı.
Sonra yine internetten araştırdım. Nasıl aşılandığını öğrendim. Bahçemde 3 çeşit harnup var. Kara harnup, Kıbrıs ballı harnup, bir de yabani harnup var. Hepsi de iyi. Güzel döküm var. Son 3 yıldır hasat yapıyoruz. Bu yıl bayağı güzel. 1 tona yakın meyvemiz olacağını tahmin ediyoruz. Geçen yıl da olmuştu" dedi.
'ŞATIŞI ŞU ANDA 10 İLE 20 TL ARASINDA GİDİYOR'
Maliyeti diğer ürünlere göre daha az olan keçiboynuzunun tek maliyetinin toplamak olduğunu anlatan Yorgancı, "İşçilik olarak ağacın içlerini açıyoruz. Ağaç biraz kendisini toplasın diye budama yapmadım. Biraz şemsiye gibi şekil vereceğiz. Satışı şu anda 10 ile 20 TL arasında gidiyor. Pazarlıyoruz. Pazarlamadığımızı da pekmez yapıyoruz. Değirmende iki defa öğütüyoruz. Önce hayvan yemi gibi iri olarak öğütüyoruz. Kurutuyoruz. Sonra değirmenden darı unu şeklinde yeniden öğütüyoruz. Harnup tozu oluyor. O tozu bayanlar böreklerde kakao yerine kullanıyor. Bu doğal tatlandırıcıdır. Bitkisel karbonhidrat değeri yüksek olduğundan çok faydalıdır. Keçiboynuzu pekmezini 50 veya 60 liradan satıyoruz" diye konuştu.