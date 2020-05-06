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Bu hastalığı duyanlar şaşkına döndü! 6 saatte 232 dişini çektiler

Bu hastalığı duyanlar şaşkına döndü. Dünya genelinde yaşanan hastalıklar doktorları bile şoke ediyor. Birçok hastalık var ki çoğu insan tarafından bilinmiyor. Çevrenizde yeni yeni görmeye başladığınız hastalıklar, doğuştan gelen ya da bir kaza sonrası oluşan hasar gibi düşünülüyor ancak gerçekler öyle değil. Hindistan'da şiddetli ağrı şikayetiyle dişçiye giden gencin ağzından 6 saat süren operasyonla tam 232 küçük diş çıkarıldı. Doktor Sunanda Dhivare ve operasyona katılan doktorların, dişçilik tarihi açısından önemli gördükleri bu operasyon için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurmayı düşündükleri belirtildi. İşte görülmemiş o olay ve bilinmeyen birçok hastalık ve dikkat çeken görüntüler...

06.05.2020 19:51 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





