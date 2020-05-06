RAMAZAN İMSAKİYE
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Bu hastalığı duyanlar şaşkına döndü! 6 saatte 232 dişini çektiler

Bu hastalığı duyanlar şaşkına döndü. Dünya genelinde yaşanan hastalıklar doktorları bile şoke ediyor. Birçok hastalık var ki çoğu insan tarafından bilinmiyor. Çevrenizde yeni yeni görmeye başladığınız hastalıklar, doğuştan gelen ya da bir kaza sonrası oluşan hasar gibi düşünülüyor ancak gerçekler öyle değil. Hindistan'da şiddetli ağrı şikayetiyle dişçiye giden gencin ağzından 6 saat süren operasyonla tam 232 küçük diş çıkarıldı. Doktor Sunanda Dhivare ve operasyona katılan doktorların, dişçilik tarihi açısından önemli gördükleri bu operasyon için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurmayı düşündükleri belirtildi. İşte görülmemiş o olay ve bilinmeyen birçok hastalık ve dikkat çeken görüntüler...

06.05.2020 19:51 - Son Güncelleme:
Bu hastalığı duyanlar şaşkına döndü! 6 saatte 232 dişini çektiler

Dünya üzerinde rastlanan birbirinden ilginç hastalıklara çok şaşıracaksınız!

6 SAATTE 232 DİŞİ ÇEKİLDİ

Hindistan'da şiddetli ağrı şikayetiyle dişçiye giden gencin ağzından 6 saat süren operasyonla tam 232 küçük diş çıkarıldı.

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Bu hastalığı duyanlar şaşkına döndü! 6 saatte 232 dişini çektiler

Mumbai'de yaşanan ve dünya dişçilik tarihine geçecek olay, Maharashtrayan eyaletinin Buldhana bölgesinde yaşayan 17 yaşındaki Ashik Gavai'nin sağ alt çenesindeki ağrı üzerine ailesi tarafından doktora götürülmesiyle başladı.

Bu hastalığı duyanlar şaşkına döndü! 6 saatte 232 dişini çektiler

Doktor Sunanda Dhivare ve operasyona katılan doktorların, dişçilik tarihi açısından önemli gördükleri bu operasyon için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurmayı düşündükleri belirtildi.

Bu hastalığı duyanlar şaşkına döndü! 6 saatte 232 dişini çektiler

Gencin dişindeki rahatsızlığın, bir tür kompleks diş tümörü olarak adlandırılan ''odontoma'' olduğu bildirildi.Bu hastalık kişinin yemekleri öğütmesinde ve yutkunmasında ciddi zorluklara neden oluyor.

Bu hastalığı duyanlar şaşkına döndü! 6 saatte 232 dişini çektiler

Hindistan'da sıra dışı görünümlü bebek ülkeyi adeta kasıp kavurdu. Nadir bulunan bir hastalık nedeniyle küçük kafaya ve büyük gözlere sahip bebek, ülkenin ruhani lideri Buda'ya benzetilmesiyle geniş yankı uyandırdı.

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