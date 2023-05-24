Bu ağaçtan altın akıyor altın! Vatandaşlar toplamak için birbirleriyle yarışıyor! Bir kilosunun fiyatı dudak uçuklatıyor

Kadın istihdamının artırılması ve iş gücüne katılımın teşvik edilmesi, toplumsal kalkınmanın önemli bir unsuru olarak kabul edilmektedir. Bu amaçla başlatılan bir proje kapsamında, kullanım hakları kadınlara verilen ağaçlar, kadınların gelir elde etmesine olanak sağlamaktadır. Proje kapsamında kadınlara verilen kullanım haklarıyla yönetilen ağaçlar, kadınların ekonomik bağımsızlığını desteklemektedir. Ağaçlardan elde edilen ürünler, kadınların gelir elde etmesine olanak sağlamakta ve kendi geçimlerini sağlama konusunda güç kazanmalarını sağlamaktadır.