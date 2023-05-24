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Bu ağaçtan altın akıyor altın! Vatandaşlar toplamak için birbirleriyle yarışıyor! Bir kilosunun fiyatı dudak uçuklatıyor

Çeşme Yarımadası'nda, adeta altın damlatan sakız ağaçları, vatandaşlar için büyük bir gelir kapısı oluşturuyor. Bu eşsiz ağaçlar, özellikle kadınlar için kazanç sağlama fırsatı sunuyor. Sakız ağacı, bilimsel adıyla Pistacia lentiscus, Anacardiaceae familyasından bir ağaç türüdür. Bu ağaç, özellikle Akdeniz bölgesinde yetişen ve özünde sakız üretimi için kullanılan önemli bir bitkidir. Sakız ağacı, 5-7 metreye kadar uzayabilen, çalı veya ağaç formunda bir bitkidir.

24.05.2023 23:32 - Son Güncelleme: 24.05.2023 23:32
Vatandaşlar toplamak için birbirleriyle yarışıyor! Bu ağaçtan altın akıyor altın! Bir kilosunun fiyatı dudak uçuklatıyor

Kadın istihdamının artırılması ve iş gücüne katılımın teşvik edilmesi, toplumsal kalkınmanın önemli bir unsuru olarak kabul edilmektedir. Bu amaçla başlatılan bir proje kapsamında, kullanım hakları kadınlara verilen ağaçlar, kadınların gelir elde etmesine olanak sağlamaktadır. Proje kapsamında kadınlara verilen kullanım haklarıyla yönetilen ağaçlar, kadınların ekonomik bağımsızlığını desteklemektedir. Ağaçlardan elde edilen ürünler, kadınların gelir elde etmesine olanak sağlamakta ve kendi geçimlerini sağlama konusunda güç kazanmalarını sağlamaktadır.

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Vatandaşlar toplamak için birbirleriyle yarışıyor! Bu ağaçtan altın akıyor altın! Bir kilosunun fiyatı dudak uçuklatıyor

Yıllarca Yunanistan'ın tekelinde olan ve Sakız Adası ile özdeşleşen sakız ağacı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2014 yılında başlattığı "Sakız Eylem Planı" ile artık İzmir'in incisi Çeşme Yarımadası'nda da yetiştirilmeye başlandı.

Vatandaşlar toplamak için birbirleriyle yarışıyor! Bu ağaçtan altın akıyor altın! Bir kilosunun fiyatı dudak uçuklatıyor

Toplamda bin dekarlık bir alanda, yaklaşık 100 bin sakız ağacı toprakla buluşturuldu. "Damla Sakızının Toplumsal ve Ekonomik Yönden Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında, bölgede yaşayan kadınların kurduğu Gülbahçe Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine, sakız ağaçlarının kullanım hakları verildi.

Vatandaşlar toplamak için birbirleriyle yarışıyor! Bu ağaçtan altın akıyor altın! Bir kilosunun fiyatı dudak uçuklatıyor

Bu sayede, elde ettikleri sakızları kullanarak damla sakızlı kurabiye, damla sakızlı macun gibi ürünler üretmeleri sağlandı. Bu proje ile hem aile bütçelerine katkı sağlanması, hem de İzmir ve ülke ekonomisine destek olunması hedefleniyor.

Vatandaşlar toplamak için birbirleriyle yarışıyor! Bu ağaçtan altın akıyor altın! Bir kilosunun fiyatı dudak uçuklatıyor

Projenin tanıtım toplantısında konuşan İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, elde edilen sakızın gıda, kozmetik ve sağlık sektörlerinde önemli bir hammadde olduğunu vurguladı.

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