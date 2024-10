Bugün The International Journal of Astrobiology'de yayımlanan yeni bir çalışmada, bilim insanları alışılmadık bir beslenme kaynağına dikkat çekti: asteroitler. Bu, kulağa her ne kadar tuhaf gelse de, asteroitlerin kimyasal ve fiziksel süreçlerle parçalanarak yararlı bakterilere besin kaynağı yapılabileceği öne sürülüyor.